"Torres ganó una fracción del electorado durante el gobierno de su ex esposo, gracias a la manipulación de los programas sociales basados en dádivas a la población más pobre. Desde ese momento consiguió la lealtad de mucha gente, pero no tanto como para ganar una elección. Tiene algo así como un 20% seguro, pero un rechazo también muy alto. Casi seguro queda entre los dos primeros, pero no pasa de allí, es mi visión. Si llegara a ganar haría un gobierno demagógico, como el de Andrés Manuel López Obrador en México, pero no tendría tanto apoyo como para hacer algo como Hugo Chávez en Venezuela", sostuvo el sociólogo Carlos Sabino, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, en diálogo con Infobae.