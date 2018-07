En medio de la entrevista, el periodista a cargo, Bret Baier, le mostró en vivo al jefe de Estado un tuit del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien condenaba la violencia y represión del régimen. "El obispo tiene su forma de pensar y actuar, no es nuevo su discurso. Él no vivió en la época de la guerra. No es un sacerdote que pueda decir que ha sido agredido", respondió Ortega.