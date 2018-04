"¿Se va a producir un cambio democrático en Cuba?", se preguntó Dilla Alfonso. "No —respondió tajante—. Eso no está planteado. La clase política no tiene presiones para eso. La que presiona es la oposición, que está diezmada. Pero no hay ninguna demanda fundamental que apunte a una democratización. Tampoco hay demandas de privatización de la economía. La clase política es renuente. Puede ser porque tienen una filiación socialista o porque están haciendo una acumulación originaria para ellos y sus familias a expensas del Estado, un botín que se vería amenazado con la privatización".