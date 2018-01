"Sobre la foto, la encontré por casualidad, que es de 1945. Es un niño con su hermanito muerto en la espalda, esperando el turno ante un crematorio en Nagasaki después de la bomba. Me he emocionado cuando la he visto, y solo he osado escribir 'el fruto de la guerra' y he pensado imprimirá para darla, porque conmueve más que mil palabras. Gracias por vuestro trabajo", dijo Francisco antes de comenzar a saludar a los distintos medios de comunicación.