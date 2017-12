El Presidente se convirtió virtualmente en una figura del fujimorismo. En la medida en que le sea funcional, podrá completar su mandato. Si no, difícilmente lo consiga. "PPK puede haber ganado un interlocutor a través de Alberto o de Kenji Fujimori, un apoyo para sacar adelante su programa político, que no es tan diferente del que tiene el fujimorismo, que es neoliberal. Va a ser odiado por la mayor parte de la población y va a haber protestas, pero puede haberse garantizado la gobernabilidad durante cuatro años. No creo que Fuerza Popular vaya a buscar un nuevo intento de destitución, sino que va a tratar de recuperar apoyos", explicó Antonio Gil Fons, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara, consultado por Infobae.