Belén Esteban, su sonrisa tras la sorprendente exclusiva de Julia Janeiro (Europa Press)

El debut de Julia Janeiro en una portada de revista ha marcado un giro inesperado en la proyección pública de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Tras años reivindicando su derecho al anonimato y acudiendo incluso a la Justicia para evitar la cobertura mediática sobre su vida por no considerarse personaje público, ha optado por conceder una extensa entrevista a ¡Hola! con motivo de su participación en el nuevo concurso de Antena 3, La caja amarilla, a lo que ha reaccionado Belén Esteban.

Julia Janeiro ha revelado que posee 30 tatuajes, varios de ellos dedicados a sus padres, así como símbolos como un ‘666’ en el pecho, un Cristo redentor en la espalda y tres dragones en un hombro. La hija mayor del torero y la odontóloga se ha sincerado sobre los episodios de bullying vividos en la infancia, confesando que esas experiencias han forjado una personalidad reservada que utiliza como escudo ante el sufrimiento.

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Además, ha compartido su admiración por sus padres y la aspiración de encontrar una relación sentimental de la misma naturaleza que, en sus palabras textuales, ha descrito como “icónica”. La joven ha afirmado que se percibe como una persona sencilla y de valores familiares, al tiempo que ha verbalizado su deseo de alcanzar la categoría de “superestrella”. Este paso adelante ha roto con la tónica de los últimos años, durante los cuales optó por una vida más privada tras afrontar la fuerte presión mediática que ha acompañado a los apellidos Janeiro-Campanario.

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La reacción de Belén Esteban

El salto a la primera línea pública de Julia Janeiro ha generado sorpresa, especialmente considerando su trayectoria reciente. Hasta ahora, había mantenido un perfil bajo y rechazado la exposición, actitud que contrastaba con la de otras figuras de su entorno como Andrea Janeiro, hija en común de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban, quien ha dirigido su vida en absoluta discreción desde Estados Unidos. La noticia de la portada de Julia ha llevado a Belén Esteban a reaccionar con una enorme sonrisa, aunque a preguntas sobre el asunto ha respondido únicamente con un escueto: “Buenos días, hasta luego, adiós”.

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La gestión pública del anonimato ha sido una constante en la vida de Julia Janeiro. A pesar de formar parte, desde el día de su nacimiento, del universo mediático ligado a sus padres, permaneció alejada del foco durante infancia y adolescencia, decisión que tomaron ellos.

Julia Janeiro maquillada y con lentillas (Instagram / @julsjaneiro)

El salto a la fama de Julia Janeiro

No fue hasta el año 2021, con la mayoría de edad, cuando la joven creadora de contenido decidió mostrar su rostro de manera abierta, coincidiendo con un breve periodo de exposición mediática. Pronto optó por apartarse voluntariamente y centrarse en su nueva faceta profesional vinculada a la moda y la belleza, apartándose de los platós y de la exposición recurrente en la prensa del corazón.

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Detrás de la popularidad digital que exhibe bajo el pseudónimo de ‘Juls’, Julia Janeiro ha cultivado una formación profesional en el mundo del maquillaje. Se ha especializado en esta disciplina en el Instituto de Alberto Dugarte, centro reconocido en el sector y frecuentado por celebridades. Posteriormente, decidió dar el salto al emprendimiento y creó su propio proyecto empresarial: Make Up by Juls, dedicándose como maquilladora de lujo a domicilio. Este negocio ha tenido especial visibilidad a través de su cuenta de Instagram, red donde actualmente reúne más de 250.000 seguidores.