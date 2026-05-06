España

Belén Esteban, su sonrisa tras la sorprendente exclusiva de Julia Janeiro

La tertuliana ha reaccionado a la portada de la hermana de su hija Andrea Janeiro, pese a que ha optado por los gestos más que por las palabras

Guardar
Belén Esteban, su sonrisa tras la sorprendente exclusiva de Julia Janeiro (Europa Press)
Belén Esteban, su sonrisa tras la sorprendente exclusiva de Julia Janeiro (Europa Press)

El debut de Julia Janeiro en una portada de revista ha marcado un giro inesperado en la proyección pública de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Tras años reivindicando su derecho al anonimato y acudiendo incluso a la Justicia para evitar la cobertura mediática sobre su vida por no considerarse personaje público, ha optado por conceder una extensa entrevista a ¡Hola! con motivo de su participación en el nuevo concurso de Antena 3, La caja amarilla, a lo que ha reaccionado Belén Esteban.

Julia Janeiro ha revelado que posee 30 tatuajes, varios de ellos dedicados a sus padres, así como símbolos como un ‘666’ en el pecho, un Cristo redentor en la espalda y tres dragones en un hombro. La hija mayor del torero y la odontóloga se ha sincerado sobre los episodios de bullying vividos en la infancia, confesando que esas experiencias han forjado una personalidad reservada que utiliza como escudo ante el sufrimiento.

PUBLICIDAD

Además, ha compartido su admiración por sus padres y la aspiración de encontrar una relación sentimental de la misma naturaleza que, en sus palabras textuales, ha descrito como “icónica”. La joven ha afirmado que se percibe como una persona sencilla y de valores familiares, al tiempo que ha verbalizado su deseo de alcanzar la categoría de “superestrella”. Este paso adelante ha roto con la tónica de los últimos años, durante los cuales optó por una vida más privada tras afrontar la fuerte presión mediática que ha acompañado a los apellidos Janeiro-Campanario.

Este es el obsequio que Belén Esteban quiere enviar a los reyes

La reacción de Belén Esteban

El salto a la primera línea pública de Julia Janeiro ha generado sorpresa, especialmente considerando su trayectoria reciente. Hasta ahora, había mantenido un perfil bajo y rechazado la exposición, actitud que contrastaba con la de otras figuras de su entorno como Andrea Janeiro, hija en común de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban, quien ha dirigido su vida en absoluta discreción desde Estados Unidos. La noticia de la portada de Julia ha llevado a Belén Esteban a reaccionar con una enorme sonrisa, aunque a preguntas sobre el asunto ha respondido únicamente con un escueto: “Buenos días, hasta luego, adiós”.

PUBLICIDAD

La gestión pública del anonimato ha sido una constante en la vida de Julia Janeiro. A pesar de formar parte, desde el día de su nacimiento, del universo mediático ligado a sus padres, permaneció alejada del foco durante infancia y adolescencia, decisión que tomaron ellos.

Julia Janeiro maquillada y con lentillas (Instagram / @julsjaneiro)
Julia Janeiro maquillada y con lentillas (Instagram / @julsjaneiro)

El salto a la fama de Julia Janeiro

No fue hasta el año 2021, con la mayoría de edad, cuando la joven creadora de contenido decidió mostrar su rostro de manera abierta, coincidiendo con un breve periodo de exposición mediática. Pronto optó por apartarse voluntariamente y centrarse en su nueva faceta profesional vinculada a la moda y la belleza, apartándose de los platós y de la exposición recurrente en la prensa del corazón.

Detrás de la popularidad digital que exhibe bajo el pseudónimo de ‘Juls’, Julia Janeiro ha cultivado una formación profesional en el mundo del maquillaje. Se ha especializado en esta disciplina en el Instituto de Alberto Dugarte, centro reconocido en el sector y frecuentado por celebridades. Posteriormente, decidió dar el salto al emprendimiento y creó su propio proyecto empresarial: Make Up by Juls, dedicándose como maquilladora de lujo a domicilio. Este negocio ha tenido especial visibilidad a través de su cuenta de Instagram, red donde actualmente reúne más de 250.000 seguidores.

Temas Relacionados

Jesulín de UbriqueFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Francia identifica el primer contacto con hantavirus fuera del crucero

El ciudadano francés habría estado con uno de los pacientes evacuados en un vuelo

Francia identifica el primer contacto con hantavirus fuera del crucero

Marius Borg utiliza la salud de la princesa Mette-Marit para pedir el arresto domiciliario: “Tiene una enfermedad que dificulta las visitas a la prisión”

El hijo de la heredera de Noruega presentará un recurso de apelación al ser rechazada su petición

Marius Borg utiliza la salud de la princesa Mette-Marit para pedir el arresto domiciliario: “Tiene una enfermedad que dificulta las visitas a la prisión”

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

El ministro del Interior asegura que los pasajeros que se dirigen al puerto de Tenerife son “todos asintomáticos”

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Mónica García, sobre la llegada del crucero afectado por el hantavirus: “Los españoles que están a bordo serán evacuados y trasladados a Madrid”

La embarcación llegará en tres días al puerto de Granadilla de Abona (Canarias), donde comenzará la repatriación de los pasajeros

Mónica García, sobre la llegada del crucero afectado por el hantavirus: “Los españoles que están a bordo serán evacuados y trasladados a Madrid”