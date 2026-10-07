El país europeo que permite a jóvenes argentinos vivir un año y trabajar por 14 euros la hora: cuáles son los requisitos

Alemania permite a jóvenes argentinos permanecer hasta 12 meses a través del programa Working Holiday

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Pasar una temporada larga en Europa y, al mismo tiempo, contar con la posibilidad de generar ingresos para afrontar parte de los gastos es una alternativa disponible para jóvenes argentinos. Alemania cuenta con un programa Working Holiday que permite permanecer hasta 12 meses en el país y realizar trabajos ocasionales durante una parte de ese período.

La iniciativa funciona a partir de un convenio entre la Argentina y Alemania destinado a jóvenes de ambos países. El objetivo principal del programa es que los participantes puedan conocer la cultura y la vida cotidiana del lugar de destino durante una estadía prolongada, mientras tienen la posibilidad de trabajar para complementar los recursos necesarios para el viaje.

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En el caso de los argentinos, el Working Holiday Program de Alemania está dirigido a personas de entre 18 y 30 años al momento de presentar la solicitud. La participación se permite una sola vez y el motivo principal del viaje debe conservar el carácter de vacaciones.

Uno de los puntos relevantes del programa es que no exige contar con un título universitario. Entre las condiciones figuran tener nacionalidad argentina, cumplir con el límite de edad, no participar previamente del programa y reunir los requisitos migratorios, económicos y documentales necesarios para obtener la visa.

Cuánto se puede trabajar en Alemania

La visa permite permanecer hasta 12 meses en Alemania y realizar múltiples ingresos al país dentro de ese período. Sin embargo, la autorización para trabajar tiene un límite: los participantes pueden desarrollar empleos ocasionales y no calificados durante un máximo de seis meses.

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Los trabajos pueden realizarse en una o varias empresas. La actividad laboral debe ocupar un lugar secundario dentro de la estadía, debido a que la finalidad principal de la visa es vacacional. Tampoco es necesario que los seis meses de actividad sean consecutivos ni que el participante trabaje para un único empleador.

Los empleos temporales disponibles incluyen tareas en gastronomía, hotelería, limpieza, depósitos y logística (Shutterstock)

Entre las posibilidades laborales aparecen puestos en gastronomía, hotelería, limpieza, depósitos y logística. Algunas de las tareas disponibles incluyen trabajos como ayudante de cocina, lavaplatos, atención al público, limpieza de habitaciones, servicio de desayuno, empaquetado y preparación o clasificación de pedidos.

Para este tipo de empleos temporales, la remuneración se ubica en aproximadamente 14 euros por hora, aunque el monto puede variar según el puesto, la empresa y las condiciones de cada contratación. Los requisitos vinculados con el conocimiento del idioma y la experiencia también dependen de cada empleador.

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Requisitos para solicitar la visa

Los interesados deben realizar una solicitud personal y presentar la documentación correspondiente. Debido a la elevada demanda de citas, la Embajada de Alemania utiliza un sistema de lista de espera. Una vez realizada la inscripción, se asigna una fecha para presentar la solicitud. La reserva del turno es gratuita.

Entre los documentos exigidos se encuentra un pasaporte argentino con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista para abandonar Alemania y, como mínimo, dos páginas libres.

También se requiere una fotografía biométrica, el formulario correspondiente, una declaración firmada sobre el programa Working Holiday, currículum vitae, carta de motivación individualizada y certificado nacional de antecedentes penales.

Otro punto central es la acreditación de los recursos económicos necesarios para afrontar los primeros meses de estadía. Los postulantes deben demostrar que disponen de 442 euros mensuales durante los primeros tres meses, lo que representa un total de 1.326 euros, además de acreditar cómo cubrirán los gastos de alojamiento durante ese período.

Para demostrar el hospedaje existen diferentes alternativas. Una posibilidad consiste en presentar una carta de invitación de un residente en Alemania que indique que la estadía será sin costo y especifique su duración. También puede presentarse una reserva de hotel, hostel u otro tipo de alojamiento.

Si esa reserva todavía no está paga, el interesado debe acreditar que dispone del dinero necesario para cubrir los primeros tres meses, tomando como referencia el valor correspondiente al primer mes.

Pasajes, seguro y fondos para el regreso

La documentación requerida también incluye el pasaje o la reserva del vuelo y el traslado completo hasta el destino final en Alemania . La fecha prevista para viajar puede ser, como máximo, tres meses posterior a la fecha del turno para realizar el trámite.

Además, los postulantes deben presentar el pasaje de regreso a la Argentina. Quienes todavía no lo tengan necesitan acreditar 1.000 euros adicionales mediante resúmenes bancarios propios para demostrar que cuentan con recursos suficientes para afrontar el retorno.

Otro de los requisitos obligatorios es contratar un seguro médico y de accidentes para toda la estadía, con una cobertura mínima de 30.000 euros. La póliza debe contemplar tanto la repatriación sanitaria como la repatriación de restos.

La solicitud de la visa tiene un arancel de 75 euros, que se abona en efectivo y en pesos argentinos de acuerdo con el tipo de cambio vigente en la oficina de pagos de la Embajada al momento de efectuar el trámite.

Todos los requisitos son obligatorios y únicamente se aceptan solicitudes completas. Una vez entregada toda la documentación, el procesamiento demora aproximadamente una semana, aunque ese período no incluye el tiempo de espera previo para conseguir una cita.

El programa no establece un cupo máximo de participantes argentinos. Sin embargo, los turnos disponibles son limitados frente a la demanda. La visa puede solicitarse con una anticipación máxima de seis meses respecto de la fecha prevista para comenzar el viaje.

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Durante la permanencia también existe la posibilidad de realizar cursos de perfeccionamiento e instrucción, siempre que no superen los seis meses. La Working Holiday no funciona como una visa destinada a realizar estudios universitarios. Quienes tengan como objetivo principal cursar una carrera o cuenten con admisión en una universidad deben tramitar el permiso correspondiente para estudiar.

Una vez otorgada, la visa entra en vigencia en la fecha indicada en el documento. A partir de ese momento, el participante puede ingresar a Alemania y permanecer durante el período autorizado, con un máximo de 12 meses. La posibilidad de trabajar, en cambio, se limita a seis meses durante toda la estadía.

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