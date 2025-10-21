Japón tiene una nueva líder y es una baterista de heavy metal

La Sra. Takaichi con otros líderes del Partido Liberal Democrático en Tokio el martes. Jiji Press, vía Agence France-Presse

Cuando era joven, a fines de la década de 1970, Sanae Takaichi viajaba seis horas al día en autobús y tren desde la casa de sus padres en el oeste de Japón para asistir a la universidad. Era una fanática de la música heavy metal y las motocicletas Kawasaki que anhelaba mudarse. Pero su madre insistió al principio en que se quedara en casa, prohibiéndole vivir en una pensión antes del matrimonio.

“Soñaba con tener mi propio castillo”, escribió Takaichi en sus memorias de 1992.

El martes, Takaichi ganó las elecciones como primera ministra de Japón, la primera mujer en hacerlo en la historia de la nación. Fue el pináculo de un ascenso improbable en la política y un hito en un país donde las mujeres han luchado durante mucho tiempo por la influencia.

Takaichi, de 64 años, quien creció cerca de la antigua capital japonesa de Nara, desafía las etiquetas fáciles. Una vez habló sin rodeos sobre los desafíos de trabajar en política como mujer en Japón, pero ahora es la líder del Partido Liberal Democrático tradicionalista y dominado por hombres. Ha expresado su preocupación por la dependencia de Japón de Estados Unidos, pero también ha dicho que espera trabajar en estrecha colaboración con el presidente Trump. Es una baterista aficionada que idolatra a bandas como Iron Maiden y Deep Purple, pero también viste trajes azules para rendir homenaje a su otro héroe, la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

Se espera que Takaichi, protegida de Shinzo Abe, el primer ministro con más años de servicio en Japón, quien fue asesinado en 2022, mueva a Japón más a la derecha, en respuesta a una reciente ola populista que tiene algunas similitudes con el movimiento MAGA de Trump. Ha adoptado políticas agresivas sobre China; impulsó el mensaje de que “Japón ha vuelto”; minimizó las atrocidades de Japón durante la Segunda Guerra Mundial; y prometió regular más estrictamente la inmigración y el turismo.

“Ella quiere hacer que Japón sea fuerte y próspero para la gente de Japón y para el mundo”, dijo Yoshiko Sakurai, una destacada periodista y activista que ha apoyado a Takaichi. “Ella está abierta al mundo exterior. Pero también entiende que tenemos que ser muy buenos japoneses. Tenemos que conocer nuestra propia cultura, tradiciones, filosofía e historia”.

Oficina del distrito electoral de la Sra. Takaichi en la ciudad de Yamatokoriyama, prefectura de Nara. Noriko Hayashi para The New York Times

Takaichi enfrentará su mayor prueba hasta el momento mientras lidia con una nueva incertidumbre sobre la alianza militar y económica de Japón con Estados Unidos. Se espera que se reúna la próxima semana en Tokio con Trump, quien ha sacudido a los funcionarios japoneses con aranceles y sugerencias de que el país debería pagar más por la presencia de tropas estadounidenses en la región.

Si bien muchos políticos japoneses provienen de círculos ricos y de élite, Takaichi creció en circunstancias humildes en la prefectura de Nara, un área repleta de templos, santuarios, bosques densos y colinas verdes. Su madre trabajaba para el departamento de policía y su padre trabajaba en un fabricante de piezas de automóviles.

Motoko Shimada, una amiga de la infancia de Takaichi, recordó que su compañera de clase con coletas compartía onigiri caseros, o bolas de arroz, y tortillas enrolladas con estudiantes que habían olvidado sus loncheras en un viaje escolar.

“Era muy sonriente y muy reservada”, dijo Shimada. “Ella no tenía esta imagen de mujer fuerte. Pero pudo notar cuando alguien no se estaba integrando bien o luchando, y pudo ayudarlos”.

Desde muy joven, Takaichi parecía consciente de las presiones que enfrentan las mujeres japonesas. Su madre le dijo que fuera una “rosa carmesí”, recordó Takaichi en una biografía de 2024 de Eiji Ohshita, pidiéndole que “conservara la gracia femenina mientras poseía las espinas para enfrentar las malas acciones”.

Sus padres la presionaron para que asistiera a la Universidad de Kobe, una escuela estatal a unas 50 millas al noroeste de su ciudad natal, a pesar de que había ganado la admisión a instituciones privadas de élite en Tokio. Sentían que su hija no necesitaba una educación universitaria porque era una niña, dijo Takaichi en entrevistas, y querían ahorrar para mantener a su hermano menor. (Takaichi se negó, a través de un representante, a ser entrevistada para este artículo).

Yukitoshi Arai, ex peluquero de la Sra. Takaichi, fue pionero del corte de pelo corto que la hizo famosa. Noriko Hayashi para The New York Times

Después de graduarse, la Sra. Takaichi asistió al Instituto Matsushita de Gobierno y Gestión, un reconocido campo de entrenamiento para jóvenes políticos y líderes empresariales. A fines de la década de 1980, se interesó en Estados Unidos, el principal competidor económico de Japón en ese momento, y obtuvo una pasantía en la oficina de la ex representante Patricia Schroeder de Colorado, una demócrata y ardiente feminista.

Takaichi se había conmovido por el discurso lloroso de Schroeder en 1987 anunciando que no se postularía para presidente. Takaichi le envió un telegrama a Schroeder, animándola a postularse nuevamente algún día y ofreciéndole ayuda.

En Washington, Takaichi fue una presencia enérgica, acribillando a los asistentes con preguntas sobre el funcionamiento interno del Congreso y la política exterior estadounidense, y desarrollando un amor por la mantequilla de maní. No había indicios de sus puntos de vista conservadores sobre defensa o temas sociales en ese momento, dijo Andrea Camp, ex asistente de Schroeder.

Cuando regresó a Japón, Takaichi trabajó como autora y personalidad de televisión, desarrollando una reputación como polemista beligerante. En 1993, comenzó su carrera política, ganando las elecciones al Parlamento como independiente de Nara en una plataforma de reforma política. Su padre destinó sus ahorros de jubilación a su campaña.

En la Dieta, el Parlamento de Japón, Takaichi pronto descubrió el aislamiento de ser mujer en la política. Sus colegas masculinos a veces eran despectivos, recordó, y a menudo realizaban negocios en saunas y clubes sociales, donde no era factible reunirse con legisladoras.

“Es realmente difícil para una mujer conocer a un hombre uno a uno”, dijo a The Associated Press en 1993. “La gente está mirando, y no quiero que se invente un escándalo extraño. No podemos usar las horas después de las 5 p.m.”

La Sra. Takaichi con Shinzo Abe (izquierda) en 2014. Ambos coincidieron en temas como el aumento del gasto militar y la revisión de los libros de texto japoneses para ofrecer una visión más nacionalista de la Segunda Guerra Mundial. Toru Hanai/Reuters

Durante sus primeros años en el Parlamento, forjó una alianza duradera con Abe, un legislador de una familia de élite con una visión nacionalista del mundo. Los dos encontraron puntos en común en temas como el aumento del gasto militar y la adición de un tono más patriótico a los libros de texto de historia.

Cuando Abe fue elegido para su primer período como primer ministro en 2006, nombró a Takaichi para su gabinete, convirtiéndola en una de las mujeres más visibles en la política japonesa. La volvió a nombrar en 2012, al comienzo de su segundo mandato, que duró ocho años. Se convirtió en una feroz defensora de sus políticas, incluidos los esfuerzos por revisar la Constitución de Japón para liberar a su ejército después de décadas de pacifismo de posguerra, y su programa económico, que enfatizaba el dinero barato y los esfuerzos de estímulo del gobierno.

Takaichi trató de persuadir a Abe para que se postulara nuevamente en 2021, pero él se negó. Cuando ella entró en la carrera, él la apoyó. “La Sra. Takaichi es la verdadera estrella de los conservadores”, dijo Abe en ese momento. Perdió esa carrera y se quedó corta en otra candidatura en 2024.

Cuando Abe fue asesinado afuera de una estación de tren en Nara, mientras daba un discurso de campaña, Takaichi quedó devastada. Ella dijo en ese momento que “nunca se había sentido tan deprimida física y mentalmente”.

“Tengo que trabajar muy duro a partir de hoy”, escribió en las redes sociales, “de lo contrario tendría que disculparme con él”.

Cuando Shigeru Ishiba anunció en septiembre que renunciaría como primer ministro, después de una serie de vergonzosas derrotas electorales para el PDL, Takaichi volvió a levantar la mano para liderar su partido. Venció a cuatro hombres, montando una ola de apoyo entre los miembros de base del partido con un mensaje sobre convertir las “ansiedades en esperanza” de la gente.

Un cartel de Sanae Takaichi en su distrito electoral en la prefectura de Nara en Japón, donde creció.

A medida que su perfil ha aumentado, la vida privada de Takaichi ha sido objeto de escrutinio. Se casó con Taku Yamamoto, otro político del PDL, en 2004. Se divorciaron en 2017 —Takaichi ha dicho que la pareja tuvo acaloradas discusiones políticas en casa— antes de volver a casarse en 2021. Esa vez, Yamamoto tomó el apellido de Takaichi, un gesto raro en la cultura patriarcal de Japón.

En la ciudad de Kashihara en Nara, la ciudad natal de Takaichi, que tiene una población de aproximadamente 125.000 habitantes, sus amigos y simpatizantes han celebrado su ascenso, rezando por su éxito en los templos locales y enviando orquídeas blancas a su oficina de distrito.

Nara ha ocupado un lugar destacado en su vida política. Durante la reciente campaña, acusó a los turistas de patear al querido ciervo del parque Nara. Ella recibió críticas por el comentario, que algunos vieron como xenófobo.

Yukitoshi Arai, la ex peluquera de Takaichi en Nara, ayudó a ser pionera en el peinado recortado que ha hecho famoso. Dijo que quería que sus ojos y oídos fueran visibles para mostrar que estaba viendo y escuchando a las personas que conocía. Dijo que sentía que Takaichi conservaba las cualidades de la gente de la región de Kansai en el centro de Japón: humor y humildad. Una vez le dio una botella de champú que se dice que le gustó a Thatcher mientras visitaba Tokio.

“No creo que sea una ‘dama de hierro’”, dijo, refiriéndose a un apodo dado por los medios británicos a Thatcher. “Su vibra es la de una mujer de Kansai”.

Después de su victoria este mes en la elección de liderazgo del LDP, Arai le envió un mensaje de texto a su ex cliente para recordarle que se cuidara.

Takaichi respondió dos días después. “La batalla comienza ahora”, escribió.

(c) The New York Times