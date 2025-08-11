Así es la experiencia de Tom Holland en las filmaciones de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Tom Holland comparte la experiencia de llegar al primer día de trabajo en el set y ponerse el traje de spider-man luego de largo tiempo. Crédito: Sony Pictures Entertainment

Tom Holland fue visto en el set de Spider-Man: Brand New Day, saludando a jóvenes fans después de grabar una secuencia de acción en Escocia.

El pasado fin de semana, Sony Pictures compartió un video en el cual se ve a Holland en el primer día de grabación de la cuarta entrega de Spider-Man.

“Sí hombre, me siento bien”, le dijo Tom al director Destin Daniel Cretton, luego se ve al actor levantando a un niño disfrazado de Spider-Man para tomarse una foto en el set de Escocia donde se aprecia que se estuvo grabando una escena que involucra un auto acorazado.

“Usar el traje esta vez se siente gracioso, ya sabes se siente diferente de alguna manera. También es la primera vez que tenemos fans en el set desde el primer día, entonces es realmente emocionante compartir esto con ellos”, dijo Holland en el video, agregó que haría lo mejor posible, sin presiones.

Tom Holland aprovechó el primer día de trabajo para conocer al equipo y saludar a sus fans (Foto: YouTube/@Sony Pictures Entertainment)

“Este es mi cuarto primer día sabes, es curioso”, bromeó el actor refiriéndose a que es la cuarta película que hace de Spider-Man, también se le ve en el set de Glasgow, Escocia el cual está adaptado para verse como la ciudad de Nueva York.

Holland aprovechó para acercarse a miembros de la producción con quien ya había trabajado antes.

“Tenemos algunas caras conocidas en el set. ¡Amigo qué bueno verte!“, Se ve en el video a Holland alegre saludando a miembros del equipo y al director Destin Daniel Cretton.

En la grabación publicada por Sony también algo que llama la atención es la ausencia de pantallas verdes, lo cual indica menos efectos de CGI, y más efectos prácticos realizados por Tom Holland o su doble de acción. Esto luego de que la cinta quedara bajo la dirección de Destin Daniel Cretton quien junto a su equipo buscan recuperar efectos más realistas que impacten al público.

En la nueva película de Spider-Man podremos ver más efectos prácticos lo que le agregará más realismo (Foto: YouTube/@Sony Pictures Entertainment)

¿Quién más saldrá en la nueva película de Spider-Man?

Tom Holland comparte el escenario de la nueva película de la franquicia Spider-Man junto a su prometida (de la vida real), Zendaya, con quien se comprometió hace poco durante la Navidad del 2024, y quienes esperaban casarse este año, pero por motivos laborales tuvieron que posponer la fecha de la ceremonia. Zendaya interpreta a Michelle Jones-Watson también conocida como MJ.

También vuelve Jacob Batalon como el buen amigo de Peter Parker, Ned Leeds, con quien va a la escuela en el Midtown School of Science and Technology y ayuda a Peter en algunas misiones.

Zendaya y Tom Holland son la pareja del momento en Hollywood por lo que tuvieron que posponer su boda para cumplir con las mútiples ofertas de trabajo (Foto: Europa Press)

Recientemente The Hollywood Reporter confirmó que Mark Ruffalo también se unió al elenco como Bruce Banner, el gigante verde, Hulk, aunque se desconoce que rol tendrá en la historia.

Jon Bernthal es otro actor que actuará al lado de Spider-Man como Frank Castle, The Punisher, quien ha luchado contra Spidey y han hecho equipo en otras ocasiones, aunque en el Universo Cinematográfico de Spider Man se desconoce rol en la huistoria.

Sadie Sink se unirá al elenco de 'Spider-Man: Brand New Day', aunque no se ha confirmado su papel (REUTERS/Brendan McDermid)

Además, se unen las actrices Sadie Sink recordada por su papel en Stranger Things, Liza Colón-Zayas, y uno de los villanos confirmados es Michael Mando que vuelve a interpretar a Scorpion, como en Spider-Man: Homecoming.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Aunque Sony no ha revelado nada sobre cual será la trama de la cuarta parte de Spider-Man, ya se hizo pública la fecha de estreno.

Por lo que podemos saber que el arácnido llegará a los cines el 31 de julio del 2026.