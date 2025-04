De Venezuela al mundo: Tuto Style, el bailarín que eligen figuras de la música urbana como Yandel, Duki y Nicki Nicole

Tuto mostró cómo se preparó para los shows de Duki

Desde joven, el baile y la música venezolana marcaron su rumbo, llevándolo a conectar con la cultura de diferentes países. No importaba el ritmo, él siempre encontraba la forma de traducir los sonidos en movimiento. Poco a poco, Luis Gómez, conocido como Tuto Style, se convirtió en uno de los mejores dancers de su tierra, pero la vida le puso un freno cuando la situación política en Venezuela lo llevó seguir su carrera a miles de kilómetros. Con una mochila llena de sueños llegó a Argentina donde a base de esfuerzo, sudor y lágrimas, logró convertirse en bailarín de grandes figuras como Yandel, Duki y Nicki Nicole.

Nacido en Higuerote, Venezuela, una región costera donde la música y el movimiento se vive con los pies en la arena y el ritmo en el cuerpo, Tuto comenzó a bailar por inercia, impulsado por el entorno festivo, los tambores y las mezclas musicales que sonaban en su casa. “Yo lo veía como un hobby, simplemente lo hacía, salía, me ponía a bailar. A los 13 años, cuando con mis amigos empezamos a adentrarnos al hip hop, íbamos de barrio en barrio a ver si encontramos a alguien para bailar”, comienza diciendo el joven en diálogo con Infobae.

Tuto mostró cómo fue su reencuentro con sus seres queridos al regresar a Venezuela después de 10 años (Instagram)

Sin embargo, llegó un punto donde Tuto había alcanzado el límite y necesitaba explorar fuera de su ciudad: “En mi pueblo llegó un momento donde nosotros ya éramos el tope. Cuando fui a Caracas aprendí tanto que empecé con la necesidad de buscar otros lugares para aprender. Así a los 20 años empecé a viajar a otros países para ver este tipo de expresiones culturales”.

Su talento lo llevó a formarse en Caracas y luego, obligado por la situación política, emigró a Argentina a los 25 años, donde no solo se reconstruyó desde cero, sino que se consagró como uno de los referentes de la escena urbana.

Luis ‘Tuto’ Gómez encontró en el baile el pasaporte que lo llevó de Venezuela a los grandes escenarios de la música urbana (Red Bull Style)

“Al principio costó porque no vine preparado para quedarme. Pero en el ámbito artístico fui muy bien recibido. Enseguida generé un nicho laboral”, recuerda sobre su llegada al país, en una etapa que coincidió con la asunción de Nicolás Maduro. Desde entonces, construyó una trayectoria sólida que lo llevó a ser campeón latinoamericano de Hip Hop en el KOD 2018, representar a Argentina en China, dirigir su propio evento de batallas y ser convocado por referentes del mainstream musical. Hoy es performer oficial de Duki, trabajó en shows para Nicki Nicole, Yandel, María Becerra, Trueno, YSY A y otros artistas del género urbano que reconocen su mirada escénica y su potencia como intérprete.

En ese proceso, después de más de una década sin regresar a su país, Tuto concretó uno de los sueños más profundos de su vida: volver a Venezuela, reencontrarse con su familia y sanar una parte del desarraigo. La experiencia fue tan intensa como reveladora, y le permitió cerrar un ciclo emocional que arrastraba desde que emigró hace 10 años. Un viaje que lo recargó espiritualmente y le dio otra perspectiva para lo que viene.

La pasión por el hip hop llevó a Tuto a convertirse en referente del street dance y trabajar con los íconos del género (Red Bull Style)

Ese viaje le permitió recargar energías e impulsarlo a seguir tachando sueños de su lista de objetivos. Sin embargo, existe uno que aún anhela: consagrarse campeón de la Red Bull Dance Your Style, la competencia de baile que recorre el mundo y se realizará por segundo año consecutivo este sábado en el Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina.

El evento, de entrada gratuita, reunirá a los mejores representantes del street dance en batallas 1 vs 1, improvisando al ritmo de distintos géneros musicales. El público será el encargado de definir quién avanzará en cada ronda y quién se coronará como campeón. El ganador viajará a Los Ángeles para representar a Argentina en el clasificatorio internacional junto a bailarines de más de 30 países.

Tras emigrar a Argentina, Tuto Gómez forjó una carrera sólida que hoy lo posiciona entre los performers más buscados (Red Bull Style)

- ¿Cómo conociste la competencia?

—Cuando estaba en Venezuela, vi la primera versión que se hizo en París. Era en una plaza, con el público votando con papelitos. Los bailarines improvisaban sobre canciones del ámbito mainstream, sin importar el estilo. Me fascinó, porque nunca me gustó encasillarme en una sola cosa.

- ¿Qué significa para ti participar en la edición argentina?

—Es cumplir un sueño de años. Cuando hicieron la primera versión dije: llegó la competencia que tanto soñé. Quedé subcampeón, pero no era consciente de que estaba ahí. Era como si estuviera en trance. Mi niño interior estaba viviendo una película.

- ¿Cómo vives la edición de este año?

—Este año estoy más tranquilo. Siento que ahora se trata de exponer todos los años de experiencia. Quiero darlo todo, como siempre, porque esta competencia también es una oportunidad para mostrar que no solo se puede brillar bailando para un artista. Es un trampolín artístico.

La cultura de su tierra, la disciplina y los sueños impulsaron a Tuto a brillar en la escena musical latina (Red Bull Style)

- ¿Cómo surgió tu vínculo con el baile?

—En mi casa escuchaba mucha música: clásica, balada, salsa, merengue, electrónica. Había una mezcla que hizo que mi oído se adaptara a muchos tonos. Y como vengo de una región costera, donde hay playa, fiesta, tambores, todo eso me marcó desde muy chico. Era natural: salía, me ponía a bailar, y ya estaba.

- ¿Por qué elegiste Argentina?

—Justo cuando llegué empezó todo el problema político allá (Venezuela). Me vine con la idea de crecer, de desarrollarme, y sentí que el ámbito artístico me recibió muy bien.

- ¿Cómo fue tu llegada al país?

—La primera vez vine solo con el pasaje de ida y vuelta. Tenía una marca de ropa en Venezuela y traje una valija llena de ropa para vender en las competencias. Pero cuando llegué, hubo un inconveniente en el aeropuerto, estuvimos cuatro horas retenidos… y mi valija nunca apareció. Me quedé en blanco.

Tuto Style junto a María Becerra en uno de sus videoclips (Instagram)

- ¿Cómo hiciste para salir adelante en ese contexto?

— En ese primer mes competí en eventos donde los premios eran dinero y ropa. No tenía otra opción, así que gané todas las competencias en las que participé. Incluso una me dio un viaje a Brasil. Era darlo todo porque no tenía plan B.

- ¿Cómo te insertaste en el circuito más profesional?

—Conocí a gente como Mati Napp y Denis del Arroz, coreógrafos súper consagrados. Ellos me dieron la oportunidad de entrar en ese ámbito. Entre los 25 y los 29 fue mi etapa más intensa en lo artístico.

- ¿Recuerdas tu primer trabajo con un artista famoso?

—Uno fue con Diego Torres. Estaba en un proyecto que coreografiaba Mati Napp, y me convocaron. También trabajamos con Yandel, y después con Nicki Nicole, donde ya conocía a la coreógrafa de otros trabajos, incluso de fiestas de 15.

- ¿Cómo llegaste a ser performer oficial de Duki?

—También fue a través de Mati Napp, que trabaja con Duki desde hace unos tres años. Yo no me considero “bailarín de Duki”, sino parte de una puesta performática. El nuevo disco tiene una propuesta más coreográfica y me convocaron para ayudar a armar esa idea artística y seleccionar personas para el proyecto.

- ¿Qué significa para ti formar parte de un show de esa magnitud?

—Es una oportunidad que soñé durante mucho tiempo. Ser asistente coreográfico en un proyecto tan grande, con un artista como él (Duki), es un logro enorme. Me permite aportar ideas, sumar desde lo creativo, y crecer con cada presentación.

- ¿Cómo viviste el regreso a Venezuela después de tantos años?

—Fue un shock. Muchas de las cosas que viví en ese viaje ya las había vivido en mi mente. Fue mi más grande sueño a cumplir desde que salí. Todos los días pensaba en volver. Cuando llegué, me reencontré con mi familia de sorpresa. Fue fuerte.

- ¿Sucedió como te lo habías imaginado?

—Sí, mucho. Las reacciones, las situaciones... ya las había soñado tantas veces que fue como si las estuviera recordando. Pero lo que más me impactó fue ver el paso del tiempo en mis sobrinos y primitos. Ahí me cayó la ficha de los años que pasaron. Me sentí recargado, lleno de energía. Como que cumplí el objetivo más grande y ahora estoy listo para lo que venga.

- ¿Ese regreso cambió tu manera de encarar el futuro?

—Sí, totalmente. Ahora ya no tengo esa mochila de presión encima. Ya solté eso. Por eso digo que no tengo expectativas al empezar el año, es porque siento que ya cumplí algo enorme. Lo que venga, viene, y estoy preparado.