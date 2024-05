La opinión de un crítico de televisión sobre el Apple Vision Pro

Usuarios reportan incomodidad al usar el Apple Vision Pro, destacando un dilema entre el disfrute visual y la molestia física. (Europa Press)

Las cosas en las que el Apple Vision Pro destaca pueden resultar bastante dolorosas de experimentar. Que lastime las mejillas mientras deleita la vista se siente como un intercambio que encontrarías en algo de Esopo. Hay un halo de cálculo moral atemperando toda esa tecnología. Cada nuevo placer exige un precio.

Elogiado por la mayoría de los críticos por su óptica impresionante y sus emocionantes posibilidades, el dispositivo se convirtió en objeto de numerosos videos virales. Sin embargo, el entusiasmo por el casco parece haber disminuido un poco desde su lanzamiento el 2 de febrero, entre informes de reducción de envíos y dispositivos devueltos.

Así que tal vez esta fascinante pero exquisitamente incómoda máquina no será la Cosa Que Cambie Todo. Es demasiado engorroso para convivir (o sobrevivir) con ello. Ponérselo requiere un acto de voluntad. ¿Pero es una indicación de lo que viene, al menos para el entretenimiento? El costoso casco seguramente califica como el sueño de muchos cinéfilos, ofreciendo una experiencia visual nítida y magnífica, aproximadamente equivalente a un teatro Imax, todo básicamente dentro de tu propia cabeza.

Si califica como el sueño de un amante de la televisión es una pregunta completamente diferente, y una sobre la cual pasé unas semanas reflexionando como crítico de televisión de The Washington Post. He pensado mucho en lo que el Vision Pro puede y no puede hacer, y sobre por qué comencé a verlo con menos placer que temor. (Y no es solo el casco que aplasta los senos paranasales con un paquete de batería colgante que dura apenas dos a tres horas antes de necesitar recargarse).

No puedo encontrarle fallos en el frente técnico: ver “Ripley” de Netflix en él fue visualmente emocionante. Prácticamente podrías meterte en cada cuadro estilizado, en blanco y negro. También descubrí que realmente podía ver lo que estaba sucediendo en programas conocidos por su iluminación baja y desafiante, como “House of the Dragon”. Y podía hacer todo esto mientras estaba acostado boca arriba, siempre y cuando no estuviera en la oscuridad. (Me seguía diciendo que no podía detectar mis manos).

Las capacidades 3D del Vision Pro son más que hipnotizantes; para alguien no acostumbrado a la realidad virtual, son abrumadoras y a veces sobreestimulantes. La serie “inmersiva” que Apple lanzó va desde impresionante hasta incómoda. El highlining presentado en el episodio “Aventura” es suficientemente aterrador, pero los ángulos en los que vemos a Faith Dickey mientras lo intenta, y las sublimes vistas arriba y abajo, casi lo superan. Me frustré, por el contrario, con un episodio sobre una operación de rescate de rinocerontes en Sudáfrica, porque las cámaras 3D no funcionan casi tan bien a corta distancia (es decir, cuando los rinocerontes están prácticamente debajo de ti, alimentándose). Un tercer video, protagonizado por Alicia Keys, aunque técnicamente perfecto, me pareció casi inverosímil. La misma cosa que emociona en el episodio de highlining – esa cámara errante obteniendo ángulos imposibles sobre las cosas – aquí molesta, especialmente cuando la cámara se acerca tanto que sientes como si estuvieras en los rostros de las personas ensayando.

Críticos elogian la calidad óptica del Vision Pro, pero su aceptación se ve mermada por la práctica del dispositivo. (Europa Press)

Ver cosas en el Vision Pro puede sentirse extrañamente intenso, incluso cuando el tema patente no lo es. Opté por un documental de plantas (de la BBC, “El Planeta Verde”) para evaluar el manejo del dispositivo de visuales impresionantes y macrofotografía sin las distracciones de la trama. Si fue por el estilo dramático que David Attenborough aporta a su narración o por la burbuja sensorial que el Pro crea, me mareé brevemente con imágenes de drones surcando el dosel de la selva tropical, incluso en humilde 2D. La fotografía time-lapse de hojas creciendo, seguida por imágenes de hormigas cortadoras de hojas cortándolas sin piedad para alimentar a un hongo enfermizo y tiránico, se sintió gravemente operística. Totalmente a la altura de “Juego de Tronos”.

Todo esto me hizo pensar en las personas que lloran en los aviones, ese fenómeno bien documentado donde películas que te dejan frío en tierra te hacen sollozar en el aire. Los niveles de oxígeno son probablemente un factor contribuyente, pero también está el enfoque extraño y solitario que uno desarrolla cuando las opciones son limitadas. Estás indefenso, compartiendo espacio físico con otros humanos en un contexto que te psíquicamente te compartimenta; la situación es antinatural. Vulnerable. Tensa.

Finalmente, sin embargo, y (me arriesgaría a decir) lo más significativo, es la inusual cercanía de esa pequeña pantalla de avión. Simplemente no es la distancia a la que normalmente vemos las cosas. El Apple Vision Pro pone las cosas aún más cerca. Esa proximidad invasiva, en tu cara, y las emociones agotadoras y magnificadas que siguen explican en parte el temor que comencé a sentir hacia el dispositivo.

Mientras jugaba “Encounter Dinosaurs” de Apple, una demo que te sumerge en un enfrentamiento en 3D con dinosaurios exquisitamente renderizados, pensé - mientras me encogía cuando un rajasaurus se lanzó hacia mí desde arriba - sobre esa historia probablemente apócrifa de audiencias que estampidaron cuando un tren parecía venir hacia ellos en la película muda de 1896 de los hermanos Lumière, “L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat”. Probablemente no sucedió. Nadie estampidó. Pero puedo ver por qué circuló la anécdota. Debe haberse sentido como si lo hicieran.

Durante cambios de era como estos, el mundo se divide entre las personas que han experimentado una nueva tecnología y las que no. Como mi pareja, que se negó honorablemente a usar el Apple Vision Pro, y a quien seguí tratando de explicar cómo se sentía ver fotos de nuestros ahora niños pequeños ampliadas, bloqueando la mayor parte de mi campo de visión, de tal manera que se alzaban monstruosamente y adorablemente sobre los árboles en nuestro patio trasero. Nuestros gemelos ni siquiera tienen 2 años. No esperaba que la nostalgia me atrapara por el cuello todavía. Pero la inmensidad de su pequeñez anterior vista a través de esos extraños y aislantes anteojos fue paralizante. Era demasiado para vivirlo solo. Quise desesperadamente que él sintiera lo que yo sentía. Le envié captura tras captura desde dentro del aparato: de sus cabezas llenando mi oficina, ojos del tamaño de portátiles. No funcionó. No pude comunicar lo CERCA que se sentía la imagen gigante o la abrumación que producía.

Eso fue lo suficientemente salvaje, pero más tarde, cuando intenté grabar a los gemelos en 3D y reproduje el video en modo “inmersivo” - que básicamente te envuelve en la escena que filmaste - me di cuenta de que estaba mirando a un futuro superarma. Digamos que tenía metraje en 3D de alguien a quien amaba y morían. Si intentara retroceder a ese recuerdo solo, atrapado en la máscara, sin el ser querido en cuestión o alguien más con quien compartir el sentimiento, podría matarme.

La realidad virtual promete revolucionar el cine, pero enfrenta resistencia en el ámbito más social de la televisión. (REUTERS/Mike Blake)

Y por eso me resisto a este dispositivo como crítico de televisión, específicamente. La TV es, en mi opinión, una experiencia esencialmente social. El cine exige reverencia; se deberían ver películas en silencio, en la oscuridad, en un teatro. Pero la pantalla chica se desarrolló a lo largo de una pista separada; su contexto era el hogar, donde la gente se reúne para ver pero también para charlar, o comer algo, o socializar. El medio televisivo es interrumpible; hay pausas de acto. Episodios. Temporadas. Sobre todo, ofrece una oportunidad para que las personas se unan mediante la atención conjunta: un enfoque compartido en un objeto. El nivel de enfoque varía, y no tiene que suceder en el mismo espacio. La gente se comunica discutiendo programas de televisión en foros de fans. En las redes sociales. Analizan felices todo lo que ha sucedido y especulan sobre lo que podría suceder después. La improbable sensación de conexión que frecuentemente emerge de estos compromisos con el medio siempre me ha parecido una cosa muy hermosa. Quizás incluso la cosa principal.

En su intensidad, el Apple Vision Pro sobresale en el lado de “película” de esta ecuación. Hacer multitareas en él no es fácil ni placentero. Este es un dispositivo que ricamente recompensa el enfoque sostenido. Si ver cosas en él se siente como estar en un cine - pero solo - ponérselo se siente como una versión miniatura de Ir al Cine. Es una decisión. Uno no se pone el Pro casualmente, de la manera en que uno podría (por ejemplo) tomar y revisar su teléfono. Un instrumento especialista comercializado como una herramienta multiusos generalista, el Vision Pro aspira a mezclar sin problemas la experiencia digital del espectador con el mundo real. En la práctica, te divide firmemente de este último, no solo físicamente, sino psíquicamente.

Mis hijos entraron en pánico cuando entré usándolo. Uno lloró. “¡TODO TERMINADO, TODO TERMINADO!” gritó el otro, agitando sus manos frenéticamente frente a su cara. Intenté jugar al peekaboo levantando las gafas, mostrando a mis niños pequeños mis ojos reales en lugar de las espeluznantes reproducciones que el Pro muestra en su superficie lisa y negra (para tranquilizar a los espectadores). Eso no ayudó. Esta versión de mí los asustó.

Por supuesto, los niños son adaptables. La exposición en pequeñas dosis los acostumbró. Tanto es así que cuando intenté grabar un video 3D de ellos en él un día, mi hija, desde su percha en el sofá, comenzó a imitarme pellizcando el aire frente a ella con ambas manos. Me tomó un minuto entender. Acababa de pellizcar para seleccionar una opción de un menú que ella no podía ver. Y ella, en el metraje que estaba capturando, estaba haciendo exactamente lo que yo hacía. Su esfuerzo incomprensible por participar - imitando lo que podía ver de mí mientras la máscara a través de la cual la observaba bloqueaba su vista de mi rostro real - se sentía casi míticamente sombrío. No era exactamente horror, pero el guion había dado un vuelco. Estábamos haciendo exactamente lo mismo, juntos, pero sin ninguna de la belleza o el vínculo que la atención conjunta hace posible. Ahora yo era quien entraba en pánico, agitando mis brazos para hacer que se detuviera.

Por tentador que sea centrarse en las vistas inmersivas que el Apple Vision Pro hace posibles, no se puede ignorar el espectáculo en el que uno se convierte al llevarlo puesto. Me lo quité y no me lo volví a poner en su presencia. Una decisión fácil, resulta.

“¿Es tan difícil imaginar un avión comercial como uno de los lugares más solitarios del mundo moderno?” escribió Elijah Wolfson en el Atlántico sobre el fenómeno de llorar en los aviones. Me aventuraría a decir que hay un lugar que es aún más solitario: dentro de un Apple Vision Pro. En tu casa, atrapado en su magia solitaria, mientras tu familia analógica juega cerca.

