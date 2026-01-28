Virales

Memorizó decenas de combinaciones y abrió 19 cajas fuertes en cuatro minutos

Nelson Dellis realizó la prueba en un programa televisivo en Milán y sorprendió por su rapidez y precisión. El récord validado por Guinness impulsó el interés por el entrenamiento de la memoria

Nelson Dellis bate el récord
Nelson Dellis bate el récord mundial Guinness al abrir 19 cajas fuertes consecutivas en el programa 'Lo Show dei Record' en Milán (Créditos: Guinness World Records)

Ante la audiencia de “Lo Show dei Record” en Milán, Nelson Dellis logró abrir 19 cajas fuertes consecutivas utilizando únicamente su capacidad de recordar los códigos, con lo que batió el récord mundial, según Guinness World Records.

El estadounidense memorizó en solo dos minutos 20 combinaciones de seis dígitos cada una, proyectadas brevemente en una pantalla antes de la prueba, y luego intentó abrir tantas cajas como fuera posible en un lapso máximo de cuatro minutos.

Un desafío de precisión y velocidad mental

La hazaña exigía que Dellis recordara y aplicara códigos complejos en tiempo real. Para obtener el título, debía abrir al menos 15 cajas fuertes, conforme a las reglas establecidas por Guinness World Records. Avanzó rápidamente en el reto: completó las cinco primeras cajas en el primer minuto y alcanzó la marca final de 19, quedando a pocos segundos de ingresar la combinación final antes de que acabara el tiempo.

El estadounidense logró memorizar 20
El estadounidense logró memorizar 20 combinaciones de seis dígitos en solo dos minutos antes de enfrentarse al desafío (Créditos: Guinness World Records)

Durante el desafío, Dellis explicó a Guinness World Records que empleó un sistema especialmente diseñado para pruebas de este tipo. “Había códigos que creía haber olvidado, pero al avanzar me vinieron a la mente”, relató. Aunque logró descifrar todas las combinaciones, no pudo finalizar una dentro del plazo reglamentario.

El método del código fonético y su aplicación práctica

La clave del éxito de Dellis radica en el método del “código fonético”. Este sistema transforma cada grupo de dígitos en sonidos específicos, que luego se asocian mentalmente a imágenes concretas. Al construir historias visuales con esas imágenes, Dellis puede retener y evocar grandes cantidades de información en minutos. Según describió, estos trucos son útiles para recordar nombres, números telefónicos o puntos clave durante reuniones, y su adaptabilidad es muy amplia.

Detrás de este récord hay una motivación personal y un legado familiar. Dellis comenzó a entrenar su memoria tras la muerte de su abuela a causa de Alzheimer. Desde entonces, combina su papel de padre y entrenador de memoria con la labor de activista a favor de las personas afectadas por esta enfermedad.

La técnica del código fonético,
La técnica del código fonético, clave en el éxito de Dellis, transforma dígitos en sonidos y luego en imágenes concretas para facilitar la memoria (Créditos: Guinness World Records)

Sostiene que no nació con una memoria extraordinaria, sino que la desarrolló con práctica, y afirma: “Cualquiera puede mejorar la memoria si aprende las técnicas adecuadas”, destacó Dellis en diálogo con Guinness World Records.

Entre los beneficios de una memoria entrenada, Dellis resalta uno en particular: “Lo más útil de tener buena memoria es la confianza social que aporta”. Subraya que, al no preocuparse por olvidar detalles importantes, puede desenvolverse con tranquilidad en cualquier situación.

Por el momento, Dellis no planea intentar nuevos récords inmediatos, aunque siempre busca desafíos relacionados con la memoria.

