De la risa al susto: así fue el polémico video de Ryan Garcia golpeando a un youtuber

El reto viral de Ryan Garcia y Zavala terminó con una emergencia médica tras un fuerte golpe abdominal registrado en video (Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP, File, archivo)

Un desafío ideado para el canal de YouTube de Zavala desencadenó una emergencia médica y una llamada al 911 luego de que el boxeador Ryan Garcia le propinara un golpe abdominal durante una grabación. El creador de contenido, que había dado su consentimiento para el reto, experimentó dolores intensos, vómitos y sangrado, lo que evidenció la gravedad de este tipo de prácticas virales.

El momento del impacto: alarma y consecuencias físicas

La escena, captada en video y difundida por PEOPLE, generó preocupación entre los espectadores por los riesgos físicos asumidos. En las imágenes, Zavala aparece sin camiseta, apoyado contra una pared, con las manos sobre la cabeza, mientras Garcia, equipado con guantes de boxeo, lanza un golpe directo al abdomen. El impacto dejó al youtuber en el suelo, con gestos de dolor extremo y sin capacidad inmediata de respuesta.

El creador de contenido Zavala sufrió vómitos y sangrado luego de aceptar el desafío físico con el boxeador Ryan García, generando alarma en redes sociales (Crédito: @happypunch instagram)

Las reacciones no se hicieron esperar. Se escucha a Garcia preguntar: “¿Te lastimé? ¿Estás bien, hermano?”. Un miembro del equipo del boxeador intervino con preocupación: “De verdad está mal”.

Luego, el propio García comprobó la gravedad al afirmar: “Está sangrando, no bromeo”. El video muestra cómo la situación pasó rápidamente de un reto a una emergencia.

Decisiones previas y agravantes del episodio

Antes del desafío principal, Zavala realizó una sesión de entrenamiento junto a Garcia, utilizando equipo de protección. Sin embargo, para el golpe definitivo, optó por no llevar protección abdominal, decisión que agravó las consecuencias. PEOPLE remarcó que esta elección fue determinante en la severidad del daño sufrido por el creador de contenido.

El episodio desató un debate sobre los riesgos extremos que enfrentan jóvenes creadores de contenido motivados por la exposición digital y la competencia en redes sociales

Tras el impacto, Zavala se dirigió al baño, donde sufrió vómitos y manifestó incapacidad para moverse. Garcia y otro integrante del equipo entraron para verificar su estado; Zavala apenas logró responder: “No puedo moverme, de verdad”.

La escena dejó en evidencia los peligros de aceptar desafíos en entornos de exposición digital, donde la presión por el contenido puede llevar a decisiones de riesgo.

Antecedentes y contexto de Ryan Garcia

Ryan Garcia, originario de California y de 27 años, se consagró como campeón interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2021. Es padre de dos hijos, Bela y Henry, fruto de su relación con Andrea Celina.

En 2024, fue suspendido por un año de la actividad deportiva tras dar positivo por dopaje antes de una pelea con Devin Haney. Ese mismo año, enfrentó un arresto bajo el cargo de vandalismo grave, tras causar daños en un hotel de Beverly Hills, según datos de PEOPLE.

Ryan Garcia, quien se enfrenta a polémicas recientes por suspensión y arresto, suma presión a su imagen pública por su participación en este reto viral (AP Foto/Frank Franklin II)

Estos antecedentes han contribuido a mantener a Garcia bajo el foco mediático, sumando presión sobre su imagen pública y sobre la responsabilidad que asumen figuras de alto perfil en desafíos virales.

Silencio y repercusiones en redes sociales

Desde el incidente, ni el entorno de Garcia ni Zavala han realizado declaraciones adicionales. Tampoco se han difundido detalles oficiales sobre el estado de salud del creador de contenido tras el episodio. La falta de información ha aumentado la inquietud y las especulaciones entre el público, que sigue el caso con atención.

Ni el entorno de Ryan Garcia ni Zavala han realizado declaraciones adicionales sobre el epsiodio (Foto: Instagram/@kingryan)

El episodio reavivó el debate sobre los efectos y peligros asociados a los retos de alto impacto en redes sociales. La exposición extrema puede tener consecuencias imprevisibles para los involucrados, en especial cuando se busca alcanzar notoriedad a cualquier costo.

Futuro deportivo y discusión abierta

Mientras la polémica persiste, Garcia se prepara para disputar el título mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo ante Mario Barrios el 21 de febrero.

Garcia se prepara para disputar el título mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo contra Mario Barrios el 21 de febrero (Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

En tanto, el incidente con Zavala sigue generando debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y deportistas frente a desafíos que pueden poner en riesgo la integridad física.