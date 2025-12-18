Pionono bajo ataque: Argentina abrió su temporada de peleas en las redes sociales por las cenas navideñas

La consigna del usuario de X Derecho enZapatillas (@dzapatillas) encendió la polémica y el debate en redes sociales

Con la llegada de diciembre, las redes sociales en Argentina se visten de festividad y, al mismo tiempo, de controversia. Esta semana, X (anteriormente conocida como Twitter) se convirtió en el escenario de un acalorado debate en torno a los alimentos emblemáticos de las celebraciones navideñas. La chispa la encendió Derecho enZapatillas (@dzapatillas), usuario reconocido por plantear dilemas virales, quien formuló una consigna infalible para activar la discusión: “Tenés que dejar afuera a uno para siempre”, acompañada de cuatro opciones típicas de la mesa festiva argentina. Las alternativas: vittel toné, pan dulce, pionono y turrones/garrapiñadas.

La simple pregunta abrió paso a una competencia inesperadamente encendida en la que miles de usuarios participaron sin dudar. Si bien todos los alimentos mencionados forman parte del imaginario gastronómico de la Navidad local, el foco del debate recayó rápidamente en el pionono. Gran cantidad de usuarios señalaron, en comentarios y respuestas, que sería el elegido para eliminar de la mesa. “El pionono, sin dudas”, “Claramente la opción 3”, “El pionono claramente, los otros tres son infaltables en la mesa navideña”, fueron apenas algunas de las opiniones más replicadas en la conversación digital.

El pionono se convierte en el centro de la polémica navideña en redes sociales argentinas durante diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuestión de horas, la palabra “pionono” escaló entre los primeros lugares de tendencias en X, evidenciando el peso del rechazo que despertó dentro del universo tuitero. El intercambio de argumentos fue intenso y se repitieron las publicaciones defendiendo o atacando al pionono, pero la mayoría coincidió en considerarlo la propuesta menos imprescindible de las sugeridas por Derecho enZapatillas.

Esta dinámica convirtió al posteo inicial en uno de los tópicos más comentados en la previa de las reuniones familiares, al punto de instalar con fuerza la llamada “temporada de peleas navideñas” en la red social.

Cuál es más popular en las búsquedas de Google

El contraste entre la viralidad en X y el interés en Google revela diferencias en el consumo digital argentino

Sin embargo, el impacto de la polémica no logró replicarse en el comportamiento de búsqueda de los argentinos en Google. De acuerdo con los datos de los últimos 30 días de Google Trends, el pan dulce se mantiene, lejos de sus competidores, como el producto navideño más buscado en el país. Su curva de consultas crece visiblemente desde mediados de noviembre y exhibe picos destacados a medida que se acerca la Nochebuena. El interés que despierta supera ampliamente al del resto de los alimentos debatidos, manteniendo su lugar como protagonista a la hora de buscar recetas, recomendaciones o lugares donde adquirirlo.

El pionono, por su parte, mostró cifras mucho más modestas en el buscador, con un caudal de búsquedas considerablemente más bajo y regular durante casi todo el período analizado. Recién en los días recientes, coincidiendo con su irrupción en la conversación de X, experimentó un leve repunte, aunque sin acercarse a los niveles del pan dulce. Tanto el vittel toné como los turrones y las garrapiñadas registraron una presencia sostenida pero igualmente discreta en las búsquedas.

El contraste entre el revuelo producido en redes y la tranquilidad de las curvas de Google Trends deja al descubierto una particularidad del consumo digital en la Argentina: el furor y la indignación virtual no siempre se traducen en mayor interés informativo fuera de la red social. Así, el pionono terminó convirtiéndose en el “tema caliente” de la previa navideña argentina, aun cuando fuera de X, el pan dulce continúa siendo el verdadero rey de las fiestas.