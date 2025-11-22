Un técnico de equipos de aire acondicionado suele posar con los perros de cada casa y la publicación conquistó las redes

Créditos: @eugenianievess_/Tik Tok

Un técnico de aires acondicionados se convirtió en protagonista de una historia viral en TikTok gracias a una costumbre que conquistó a miles de usuarios: en cada hogar donde realiza una instalación, se toma una foto con la mascota de la casa. La publicación, realizada por su hija en la red social (@eugenianievess_) , desató una ola de reacciones positivas y comentarios que celebran el gesto afectuoso del trabajador.

La rutina, según relató la joven en TikTok, consiste en que su padre, tras finalizar cada trabajo, posa junto al perro del cliente y suma la imagen a un improvisado álbum fotográfico. “Mi papá coloca aires acondicionados y cada vez que va a una casa se saca fotos con el perro del cliente”, escribió la hija al compartir la secuencia de imágenes.

En las fotos, se observa a los animales acompañando al técnico durante la instalación, incluso abrazándolo, como si lo conocieran de toda la vida. Este hábito, que se repite en cada visita, se transformó en una parte esencial de su jornada laboral.

La publicación original no fue la única. Ante la repercusión y el pedido de los usuarios por ver más fotos, la hija del técnico decidió compartir una segunda entrega, mostrando nuevas fotos de su padre junto a distintas mascotas. La respuesta en redes sociales fue inmediata y entusiasta.

Los comentarios en TikTok reflejaron el impacto emocional de la historia. Entre los mensajes más destacados, un usuario señaló: “me mata que todos los perritos posen”. Otra persona escribió: “que gran ser humano, se nota que tiene buena vibra, que los animalitos se dejan sacar fotos con él, ellos sienten todo, gran vida a tu padre”.

Con humor, alguien comentó: “cuando alguien le pide cotización, tu papá debe preguntar: ¿tenés perro? Si no tiene, no va, jajajaj”. Otro usuario aportó: “voy a romper mi aire para que venga a sacarse fotos con mis perritas”. El volumen de reacciones y la creatividad de los comentarios evidenciaron la empatía generada por la publicación, resaltando la especial conexión entre el técnico y los animales.

El fenómeno consolidó al técnico como un personaje querido en la plataforma y puso en primer plano el valor de los gestos cotidianos y la conexión entre personas y animales. La historia, impulsada por la espontaneidad y el afecto, se instaló como uno de los relatos más entrañables del verano en TikTok, mostrando cómo las pequeñas acciones pueden generar comunidad y alegría en las redes sociales.