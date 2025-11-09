Virales

El emotivo reencuentro entre un hombre y su perro tras 82 días de internación

El video muestra el instante en que Miguel, recién salido del hospital, vuelve a abrazar a Simón después de casi tres meses separados. La escena, registrada por su hija y compartida en TikTok, desató una ola de emoción y mensajes

El video generó repercusión en las redes sociales (TikTok: @camiitkaczukkowal)

La imagen de un hombre y su perro fundidos en un abrazo tras más de dos meses de separación conmovió a miles de personas en redes sociales. El reencuentro entre Miguel, vecino de Catriel en la provincia de Río Negro, y su can Simón, luego de 82 días de internación por una grave neumonía, se convirtió en un fenómeno viral gracias a un video grabado por su hija, Camila Tkaczuk.

La escena, difundida en TikTok, no solo reflejó la emoción del momento, sino que también desató una ola de mensajes y reacciones que celebraron la fuerza del vínculo entre ambos.

El video muestra a Miguel saliendo de la clínica en silla de ruedas, mientras Simón, su fiel compañero desde hace más de una década, lo espera ansioso. Apenas la puerta se abre, el perro corre hacia su dueño, salta y mueve la cola con entusiasmo, mientras el hombre lo recibe con una sonrisa que expresa alivio y alegría.

Estuvo 82 días internado y
Estuvo 82 días internado y su perro lo recibió a la salida del hospital, en un reencuentro viral (TikTok)

Detrás de ese instante viral se encuentra una historia de lucha y recuperación. Camila Tkaczuk detalló el momento en la descripción de la publicación: “Hay reencuentros que sanan el alma, este fue uno de ellos. El amor más puro”.

Durante ese extenso período, la distancia de Simón fue uno de los desafíos más duros para Miguel, quien debió afrontar la internación sin la compañía de su mascota.

La relación entre Miguel y Simón se forjó en 2014, cuando el perro llegó a la familia. Desde entonces, ambos compartieron la rutina diaria y, según Camila, el animal se transformó en “su compañero de todos los días”.

La publicación del video en TikTok generó una avalancha de comentarios y reacciones emotivas. Usuarios de la red social expresaron su alegría y empatía con frases como: “La felicidad de los dos por encontrarse, eso es amor del más puro”, “Si esto no es AMOR, ¿qué es?”, “Me hicieron llorar” y “Al fin con su papá”, son algunos de los mensajes.

El caso de Miguel y Simón puso en primer plano la importancia de los vínculos afectivos con los animales, especialmente en situaciones de adversidad. La repercusión del video reflejar cómo estas historias pueden inspirar y movilizar a la comunidad, resaltando el valor de la compañía y el apoyo mutuo en la recuperación y el bienestar emocional.

