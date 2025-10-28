El terrible video de una perra herida con una flecha desató indignación y conmovió en las redes

El video generó repercusión en las redes sociales (TikTok: @walshhqh3rz)

Un video de una perra herida con una flecha atravesando su cabeza se hizo viral en las redes sociales. El ataque, según se difundió, ocurrió en China. El animal fue rescatado y las autoridades se encuentran tras la búsqueda de los responsables del maltrato.

En las imágenes, la perra aparece con una flecha con púas incrustada en la zona frontal de la cabeza, justo por encima del ojo izquierdo. El video documenta el proceso de rescate, los estudios veterinarios y la intervención quirúrgica en la que se extrajo el objeto que había penetrado completamente el cráneo del animal, quien ya se encuentra en proceso de recuperación.

La difusión del video provocó una ola de indignación y preocupación en redes sociales, donde usuarios comenzaron a especular sobre la identidad del responsable.

Pronto, las acusaciones se centraron en un director de grado y tutor de una escuela secundaria, a quien señalaron como presunto autor del disparo con arco y flecha. El caso se convirtió en tema de debate público, con llamados a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

El 10 de octubre, la investigación oficial descartó cualquier implicación del docente acusado y las autoridades desmintieron de forma categórica las versiones que circulaban en internet: “Las afirmaciones de que un profesor maltrató a un animal y disparó a un perro con un arco y flecha son falsas”.

Según la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad, la perra ya presentaba la herida antes de ingresar al recinto escolar. El funcionario añadió que resultaba imposible ocultar un arco y flecha en la escuela con la intención de atacar a un animal.

Mientras tanto, el animal permanece bajo observación y tratamiento. El caso sigue acaparando la atención de las autoridades, que han reiterado su disposición a comunicar cualquier avance relevante en la investigación.