El increíble truco de un artista de circo que levantó a tres personas con sus dientes

Michael Radiff, especialista en desafíos extremos, se consagra como referente mundial tras levantar 185,80 kg suspendido cabeza abajo durante un espectáculo en Taiwán, según confirmó Guinness World Records

Por Constanza Almirón

Michael Radiff establece un nuevo récord mundial al levantar 185,80 kg con la boca en Taipéi

El artista de circo estadounidense Michael Radiff sorprendió al público en el distrito de Songshan, Taipéi, Taiwán, al establecer un nuevo récord mundial reconocido por Guinness World Records: levantó con sus dientes a tres personas, alcanzando un peso total de 185,80 kg, mientras permanecía suspendido cabeza abajo.

El acto consistió en que Radiff, colgado boca abajo a gran altura, sujetó con la boca un protector dental especialmente diseñado, al que se fijaron correas y una barra metálica. A medida que era elevado, tres compañeros de espectáculo —dos mujeres y un hombre— se sumaron al peso total, que Radiff sostuvo únicamente con la fuerza de su mandíbula.

Según Guinness World Records, las reglas para este tipo de récords exigen que el peso se eleve al menos 15 centímetros y se mantenga durante un mínimo de 10 segundos, sin ayuda de las manos.

La hazaña fue reconocida oficialmente por Guinness World Records tras cumplir estrictos requisitos de elevación y tiempo

Radiff, especialista en espectáculos de fuerza, dedicó años a perfeccionar su capacidad para este tipo de desafíos. Su preparación incluyó un entrenamiento enfocado en fortalecer la mandíbula, estabilizar el cuello y desarrollar la musculatura central del cuerpo mediante ejercicios invertidos. Esta disciplina le permitió ejecutar el acto sin utilizar las manos, confiando únicamente en la potencia de su mordida y el control corporal adquirido a lo largo de su carrera.

Radiff sostiene el peso de tres personas colgado cabeza abajo, solo con la fuerza de su mandíbula

Para dimensionar el logro, el peso que Radiff sostuvo supera al de un reno macho adulto o un gorila, animales que suelen pesar alrededor de 181 kg. Esta comparación, destacada por Guinness World Records, subraya la magnitud del reto físico enfrentado por el artista estadounidense y la singularidad de su hazaña.

El récord anterior pertenecía a Loretta Antal, de Hungría, quien en enero de 2024 levantó 130 kg durante una presentación en el programa Lo Show Dei Record en Milán, Italia. Con su nueva marca, Radiff superó el registro previo por más de 55 kg, elevando el estándar para futuras tentativas en esta categoría, según documentó Guinness World Records.

El peso levantado por Radiff supera al de un reno macho adulto o un gorila, según Guinness World Records

Este tipo de logros forman parte de una larga tradición de récords inusuales de fuerza reconocidos por la organización. Entre los más llamativos figuran:

  • Alzar 80 kg con los dedos de los pies, logrado por Marcello Ferri en Italia en septiembre de 2024
  • Elevación de 13 kg con la lengua, realizada por Thomas Blackthorne en el Reino Unido en 2022
  • Levantar 3,51 kg con el párpado, conseguido por Satyajit Hota en India en 2013
  • Desde 2013, Antanas Kontrimas de Lituania ostenta el récord por levantar 63,80 kg con la barba

Radiff se suma así a una selecta lista de artistas que levantaron el cuerpo humano a límites insospechados, demostrando que la fuerza puede manifestarse de formas tan sorprendentes como poco convencionales.

