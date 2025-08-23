Virales

Sufrió una violenta caída de una bicicleta y la reacción de su hermano no fue la esperada

La autenticidad y el humor familiar impulsaron la publicación en TikTok, donde se volvió viral con millones de reproducciones

Guardar
El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @sofia_ramirez_mendez)

Una escena familiar ha captado la atención de millones en TikTok: el video de una joven española, identificada como Sofía Ramírez Méndez (@sofiaramirezmendez), muestra su caída de una bicicleta y la reacción inesperada de su hermano, quien opta por reírse en vez de ayudarla.

En la grabación, la protagonista sufre una caída aparatosa mientras anda en bicicleta. Lo que ha generado mayor revuelo no es el accidente en sí, sino la actitud de su hermano, que, en lugar de socorrerla, se limita a reírse a carcajadas ante la situación. Este gesto espontáneo ha sido el detonante de una avalancha de reacciones y comentarios por parte de la comunidad digital.

La propia Sofía subrayó el carácter familiar de la escena en el texto que acompaña la publicación: “Así es tener un hermano que en vez de ayudarte se ríe de ti”.

La reacción del hermano, lejos
La reacción del hermano, lejos de lo habitual, se volvió el centro de los comentarios (TikTok)

El video, publicado por la usuaria española, ha alcanzado cifras destacadas: más de 12 millones de reproducciones y cerca de 700.000 “me gusta”, según los datos visibles en la plataforma.

En tanto, las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos comentaron que se sintieron reflejados en la situación, recordando episodios similares vividos con sus propios hermanos. La sección de comentarios se llenó de mensajes que oscilan entre la empatía y la diversión.

“La pobre agonizando y el hermano en el mejor día de su vida”, “Nunca entendi la gente que se ríe cuando te caes”, “Los que se ofenden no tienen hermanos”, “En lo personal prefiero bajarme de otro modo de la bicicleta” y “No hay sangre. Nuestro laburo como hermanos es reírnos”, son algunos de los mensajes.

La publicación ilustra cómo un instante doméstico, marcado por la complicidad y el humor entre hermanos, puede trascender el ámbito privado y convertirse en un fenómeno compartido por millones, mostrando el poder de las redes sociales para transformar lo personal en algo colectivo.

Temas Relacionados

TikTokVideo viralHermanosRedes socialesViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

“No nos mudamos aún”: la contundente respuesta de una joven argentina al cartel de su vecino en Barcelona

La nota manuscrita se volvió viral en X, generando miles de reacciones y debates sobre la convivencia en edificios

“No nos mudamos aún”: la

Un labrador se convirtió en bicampeón del Mundial de Surf Canino y fue ovacionado entre ladridos y aplausos

La competencia, que se realizó en California, reunió a los mejores perros surfistas y sus entrenadores

Un labrador se convirtió en

El casamiento flotante que conquistó en las redes: los novios dieron el sí sobre tablas de paddle surf frente a 80 invitados en kayaks

La pareja celebró su unión sobre una plataforma inflable, acompañada de familiares, amigos y un equipo de imagen que asumió retos poco habituales

El casamiento flotante que conquistó

Intentó sacarse una selfie con un tiburón, pero nada resultó como esperaba y terminó en el hospital

El deseo de retratar un momento en Florida acabó en un accidente viral que expone los riesgos de interactuar sin precaución con animales salvajes protegidos

Intentó sacarse una selfie con

Dejó una reseña negativa en un restaurante por dar comida gratis a un vecino y la respuesta del dueño fue implacable

El caso se convirtió en un ejemplo de compromiso social y generó reconocimiento en la comunidad digital

Dejó una reseña negativa en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Media Maratón de Buenos Aires

Media Maratón de Buenos Aires 2025: así serán los cortes de calles durante el fin de semana

Un ingeniero de Santiago del Estero sufrió el robo de $61 millones que dejó en su camioneta: hay 3 detenidos

Detuvieron a 6 personas que quisieron ingresar a la cancha de Independiente horas después de la clausura

Clima primaveral en el AMBA: así estará el fin de semana

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

INFOBAE AMÉRICA
India aseguró que las negociaciones

India aseguró que las negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos siguen en marcha

El papa León XIV afirmó que “ningún pueblo puede ser obligado al exilio forzoso”

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de los opositores Añez, Camacho y Pumari

Lula pidió más fondos para los países de la región amazónica de cara a la COP30

Volodimir Zelensky reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

TELESHOW
L-Gante llegó a un acuerdo

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante