Una bulldog francés conquistó TikTok con su reacción tras una travesura: “Es una dramática”

El video se volvió viral en TikTok con casi 38 millones de reproducciones (@lunalafrenchie_)

Una bulldog francés ha captado la atención en TikTok gracias a un video viral en el que muestra una reacción teatral tras provocar un pequeño desastre doméstico. La grabación, publicada por la cuenta @lunalafrenchie_, presenta a la mascota junto a una bolsa rota, observando a una de sus dueñas con culpa.

En el video, la perra responde a la pregunta “¿quién hizo esto?” con una postura corporal que delata su responsabilidad. Previamente, había arañado y mirado fijamente a otra de sus duelas en busca de ayuda.

En la descripción de la publicación, el mensaje en tono de broma fue en repudio a la dueña que acusó a la perrita y en defensa a la mascota: “Es una dramática”.

Usuarios destacaron la expresividad de la perra y la convirtieron en tendencia viral (TikTok)

La escena ha alcanzado casi 38 millones de reproducciones y cerca de 6 millones de “me gusta”, convirtiéndose en uno de los fenómenos más comentados de la plataforma.

Muchos han compartido comentarios sobre la aparente capacidad de la perra para mostrar arrepentimiento y buscar la complicidad de su dueña, reforzando la percepción de que los animales domésticos pueden manifestar sentimientos complejos.

“¿Por qué no la ayudaste?“, ”Esperaba tu protección y la decepcionaste", “La mirada de las mil regañadas”, “Soy la abogada del perrito, digo que es inocente”, “Los que tenemos perros sabemos perfectamente que el que actúen así no necesariamente es un símbolo de maltrato, muchos son super dramáticos nada más al escuchar que hicieron algo indebido dramatizan” y “La mirada de las mil ayudas”, son algunos de los mensajes.

La historia de la bulldog francés y su reacción teatral evidencia cómo los contenidos de mascotas pueden movilizar a millones de personas en el entorno digital, donde la empatía y la conexión emocional se consolidan como motores clave de la viralización.