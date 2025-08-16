Virales

Una bulldog francés conquistó TikTok con su reacción tras una travesura: “Es una dramática”

El video de la perrita acumula casi 38 millones de reproducciones gracias a su postura teatral, que generó empatía y comentarios masivos sobre la expresividad de las mascotas

El video se volvió viral en TikTok con casi 38 millones de reproducciones (@lunalafrenchie_)

Una bulldog francés ha captado la atención en TikTok gracias a un video viral en el que muestra una reacción teatral tras provocar un pequeño desastre doméstico. La grabación, publicada por la cuenta @lunalafrenchie_, presenta a la mascota junto a una bolsa rota, observando a una de sus dueñas con culpa.

En el video, la perra responde a la pregunta “¿quién hizo esto?” con una postura corporal que delata su responsabilidad. Previamente, había arañado y mirado fijamente a otra de sus duelas en busca de ayuda.

En la descripción de la publicación, el mensaje en tono de broma fue en repudio a la dueña que acusó a la perrita y en defensa a la mascota: “Es una dramática”.

Usuarios destacaron la expresividad de la perra y la convirtieron en tendencia viral (TikTok)

La escena ha alcanzado casi 38 millones de reproducciones y cerca de 6 millones de “me gusta”, convirtiéndose en uno de los fenómenos más comentados de la plataforma.

Muchos han compartido comentarios sobre la aparente capacidad de la perra para mostrar arrepentimiento y buscar la complicidad de su dueña, reforzando la percepción de que los animales domésticos pueden manifestar sentimientos complejos.

“¿Por qué no la ayudaste?“, ”Esperaba tu protección y la decepcionaste", “La mirada de las mil regañadas”, “Soy la abogada del perrito, digo que es inocente”, “Los que tenemos perros sabemos perfectamente que el que actúen así no necesariamente es un símbolo de maltrato, muchos son super dramáticos nada más al escuchar que hicieron algo indebido dramatizan” y “La mirada de las mil ayudas”, son algunos de los mensajes.

La historia de la bulldog francés y su reacción teatral evidencia cómo los contenidos de mascotas pueden movilizar a millones de personas en el entorno digital, donde la empatía y la conexión emocional se consolidan como motores clave de la viralización.

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y un acompañante huyeron del lugar

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las principales billeteras digitales después de la suba de tasas

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: el frente de Ocaña, Carrió y Rodríguez Larreta presentarán hoy sus candidatos

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

Los socios europeos de Ucrania destacaron los esfuerzos de Donald Trump para alcanzar la paz con Rusia: “Es digno de elogio”

El avión de Putin fue escoltado por cazas de EEUU durante su regreso a Rusia tras la cumbre con Trump

La expansión china en el negocio del oro ilegal en Brasil

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Rusia atacó a la población ucraniana con 85 drones y un misil

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”

Las pruebas, los tropiezos y el salto a la fama de Raúl Lavié: “Me dejé llevar por lo que me trazaba el destino”

Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts