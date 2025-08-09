Virales

Un cocinero denuncia condiciones laborales abusivas y desata un debate en redes: “Me dice que busque yo una persona”

El relato de un empleado que debe asumir funciones adicionales y gestionar su propio reemplazo se convirtió en símbolo de abuso laboral

Guardar
El caso refleja una práctica
El caso refleja una práctica que muchos consideran abuso: trasladar al trabajador la responsabilidad y el coste de su sustitución durante el descanso (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Le pido a mi jefe 3 días de vacaciones y me dice que busque YO una persona y le pague YO. ¿Alguien ve esto normal?”. Con esta pregunta, publicada en la red social X por el cocinero @JuanFerRubiales, se desató una ola de reacciones que ha puesto en el centro del debate la precariedad laboral en la gastronomía.

El caso de @JuanFerRubiales llamó la atención no solo por la exigencia de su empleador de que él mismo busque y pague a su sustituto para poder tomar vacaciones, sino también por las condiciones laborales que describió en su publicación.

Según detalló, además de encargarse de los pedidos y la preparación de carnes y pescados, asume la limpieza tanto de la cocina como de los baños. Su jornada laboral solo le permite descansar un día a la semana y percibe un salario mensual de 1.200 euros.

La queja viral de @JuanFerRubiales
La queja viral de @JuanFerRubiales en X expone la precariedad laboral en la hostelería y desata una ola de indignación en redes

La petición de tres días de descanso no solo fue rechazada, sino que derivó en la condición de gestionar y costear personalmente su reemplazo, una situación que, según el propio trabajador, resulta inaceptable.

La reacción de los usuarios en redes sociales fue inmediata. Cientos de personas expresaron su indignación ante lo que consideran un abuso laboral, compartiendo experiencias similares y mostrando su apoyo al cocinero. Entre los comentarios, muchos exigieron una mayor regulación y control sobre las condiciones laborales en el sector de la hostelería.

La denuncia, que en menos de 24 horas superó los 1.000 comentarios y alcanzó más de 7.000 “me gusta”, se convirtió en un ejemplo de cómo las redes sociales amplifican situaciones que muchos trabajadores consideran insostenibles.

Según el Estatuto de los Trabajadores en España, el derecho a vacaciones anuales retribuidas es irrenunciable y no puede sustituirse por compensación económica, salvo en caso de finalización del contrato. Sin embargo, la experiencia relatada por este cocinero pone en evidencia que, en determinados entornos, las obligaciones legales se diluyen frente a dinámicas empresariales que priorizan la cobertura inmediata de la plantilla sobre el cumplimiento de derechos.

Temas Relacionados

Precariedad laboralDenuncia laboral en redes socialesCondiciones laboralesEspañaRestauranteVacacionesViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

No quería celebrar sus 40 años y sus amigas la sorprendieron en su casa con una particular canción

La publicación en TikTok logró captar la atención de miles y resignificó la manera de compartir celebraciones personales

No quería celebrar sus 40

El auge del lunfardo digital: las 10 palabras favoritas de los jóvenes argentinos

Un informe analiza cómo la fusión de culturas y plataformas digitales impulsa la creación de un lenguaje propio entre las nuevas generaciones

El auge del lunfardo digital:

Un perro quedó atrapado adentro de un ladrillo y el video sorprendió en las redes

El animal quedó inmovilizado dentro de un ladrillo, generando millones de visualizaciones y un intenso debate sobre el rescate y la protección animal

Un perro quedó atrapado adentro

Ganó más de un millón de dólares en la lotería y la reacción de su hijo al enterarse emocionó las redes

Tras años de dificultades y una dura batalla de salud, una inesperada fortuna transformó por completo la vida de una familia del Reino Unido

Ganó más de un millón

El insólito récord mundial: levantó 144 kg con un solo dedo

Liu Weiqiang estableció una nueva marca, consolidando así su lugar entre los grandes del strongman internacional

El insólito récord mundial: levantó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof habló sobre una

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

La entregadora del brutal crimen de Parque Chacabuco vuelve a la cárcel tras recibir la domiciliaria para “revincularse con su hijo”

Detuvieron en Barracas a dos hombres de nacionalidad peruana: tenían pedido de captura internacional y uno era buscado por abuso sexual de menores

El dólar después de octubre: a cuánto se iría la cotización luego de las elecciones

El oficialismo atribuye la derrota en Diputados a las elecciones y asegura que no se repetirá con los vetos

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky dialogó con Starmer y

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

TELESHOW
Thiago Medina habló de los

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”