Baño reformado y caos viral: un usuario pidió algo simple y terminó en pesadilla

Proyecto comunitario de microcemento causa discrepancias en reforma (Vía X - @FlanaganMcPhee)

El caso comenzó cuando el usuario @FlanaganMcPhee compartió imágenes del resultado de una obra en su baño que rápidamente captaron la atención del público por lo insólito del trabajo.

En las fotografías, los azulejos aparecen colocados de forma irregular, sin coincidir en tamaño ni alineación, generando una ola de reacciones que oscilan entre la burla, la indignación y el consejo técnico.

Según @FlanaganMcPhee, la reforma surgió a partir de un proyecto impulsado por la comunidad de vecinos para cambiar la bajante general de microcemento que pasaba por su baño. La intervención se limitaba a una sola pared, pero el resultado distó mucho de lo esperado.

“Los azulejos eran del mismo color, pero no del mismo tamaño”, explicó el afectado, y aclaró que la elección del material no había estado bajo su control.

La compra de los azulejos, al igual que los costos de la obra, había sido responsabilidad del consorcio, no del propietario. Aun así, el resultado final generó un fuerte malestar que derivó en un conflicto directo con los albañiles responsables.

Usuario @FlanaganMcPhee comparte imágenes de obra fallida en su hogar

De acuerdo con su relato, tras ver el trabajo terminado, el albañil le preguntó si no le gustaba cómo había quedado la pared. “Que si no me gusta, la cambian”, fue la frase que desencadenó una serie de intercambios tensos, donde @FlanaganMcPhee exigió que el trabajo se repitiera.

No una, sino dos veces más, debido a la baja calidad de la ejecución. “Insistí en que lo rehagan porque no estaba bien hecho. Lo hicieron de nuevo y quedó igual o peor”, comentó en la red social, donde cada publicación recibía centenares de respuestas.

Las imágenes subidas muestran una pared revestida con azulejos de tamaños diferentes, dispuestos sin patrón aparente, generando una sensación de descuido que muchos usuarios calificaron de “chapuza”.

Reforma de baño se vuelve viral en X con más de dos millones de visualizaciones. - (Vía X - @FlanaganMcPhee)

Una de las respuestas más repetidas fue la recomendación de cambiar el diseño para adaptarse a los azulejos disponibles. “Podrían ponerlos en forma de rombo o elegir un diseño completamente distinto”, sugirió un usuario. Pero @FlanaganMcPhee se mantuvo firme: “Sólo quiero que los pongan rectos. Nada complicado. Si pido algo más raro, seguro lo hacen peor”.