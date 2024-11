Terminaron todos con la misma remera por una broma de sus novias que se volvió viral

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @agus_oguich)

Un grupo de jóvenes decidió poner a prueba el sentido del humor (y quizá la paciencia) de sus novios con una broma que terminó acumulando casi tres millones de reproducciones en TikTok.

La jugada fue simple pero magistral: comprarles la misma remera a sus novios sin que ellos supieran. La acción, que podría parecer inocente, tomó un giro cómico cuando los chicos llegaron a la reunión y descubrieron que no solo compartían estilo.

El video, que ya tiene alrededor de 345.000 “me gusta”, comienza mostrando a los chicos llegando al lugar de encuentro, cada uno luciendo su flamante remera nueva. Las primeras expresiones de sorpresa son sutiles, pero no tardaron en darse cuenta de la situación: todos llevaban exactamente la misma prenda ¿El toque final? Las risas de fondo de las novias, que no pudieron contenerse al ver sus caras confundidas.

Los novios descubren que llevan la misma remera y reaccionan entre risas e ironías, mientras las chicas disfrutan el resultado de su broma (TikTok)

“¡Muy linda la remera!”, comentó uno de los chicos, con una ironía que encajó perfectamente en la narrativa cómica del momento. Asimismo, la creadora del video posteó en la publicación: “Costó pero se pudo”.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al clip de @agus_oguich. Mientras algunos celebraron la creatividad del grupo y se rieron de la situación, otros no pudieron evitar ponerse del lado de los novios y dejarles mensajes de aliento.

“El de verde”, “Bien dominados, me encanta”, “Quería hacer lo mismo, pero no tengo amigas y tampoco novio”, “Le haces lo mismo a las novias y se arma una revolución”, “Ciudado, no se confundan de pareja”, “Hagan el meme de Spiderman por favor” y “Por lo menos está buena la remera”, son algunas de las reacciones.