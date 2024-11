Quién es Zeau, el bebé que practicó el haka con su padre y conmovió a millones en las redes

Niño de 18 meses realiza haka con su padre en un video viral con 57 millones de reproducciones (@hopeylawrence)

El haka, esa danza tradicional maorí que tantos asocian con los All Blacks, cobró vida de una manera singular y adorable. Esta vez no fue en un estadio lleno de fanáticos ni en una ceremonia oficial, sino en la sala de estar de una familia. Hope Lawrence, una mujer de Nueva Zelanda, compartió en su cuenta de TikTok un video donde su hijo menor, Zeau Manawa Lawrence, de solo 18 meses, se unió a su padre para realizar un haka. El momento, que acumuló más de 57 millones de reproducciones y 7,6 millones de “me gusta”, no tardó en volverse viral, destacando la importancia de transmitir tradiciones culturales desde la infancia.

Un momento de conexión y tradición

En el video titulado “La práctica de haka con papá”, el niño se mostró completamente compenetrado, intentando imitar los movimientos de su padre, que ejecutaba el baile con los pasos tradicionales y pronunciaba un canto auténtico en idioma maorí. Aunque todavía no sabe hablar bien, Zeau balbuceaba algunas palabras con una concentración y entusiasmo que cautivaron a millones de personas. En la descripción del video, Hope escribió: “Enseñales mientras sean chicos. Mantengamos nuestra cultura viva”, un poderoso mensaje para resaltar el valor de transmitir las raíces del pueblo originario neozelandés a las nuevas generaciones.

"Enseñales mientras sean chicos", escribió en la publicación Hope sobre transmitir la cultura maorí (@hopeylawrence)

El protagonista del video, es el menor de cinco hermanos: Janita, Zion, Zen y Zealan. Su nombre no es casualidad; tiene un profundo significado. Según explicó su madre, Zeau simboliza ambición y fortaleza, mientras que Manawa significa corazón y es una referencia a la iwi (tribu) Ngāti Manawa y al área de Te Manawa, donde vive la familia. La elección del nombre refleja la conexión de Zeau con sus raíces y el orgullo por su herencia maorí.

Este no fue el único video en el que Hope mostró a su pequeño relacionándose con sus ancestros. En otra ocasión, compartió un clip donde imitaba el haka que los All Blacks realizan antes de cada partido. Lo tituló: “Tu hijo de 1 año algún día va a liderar el haka”.

Otro video muestra a Zeau inspirándose en el haka de los All Blacks (@hopeylawrence)

El haka: más que un baile, una forma de preservar la identidad

El haka es una danza ancestral de los maoríes, utilizada históricamente tanto como desafío antes de las batallas como en momentos de paz. Con sus característicos movimientos rítmicos, como fuertes pisadas, gestos faciales y canto al unísono, simboliza unidad, fuerza y respeto por la cultura. Hoy, es realizado en eventos importantes como bodas, celebraciones familiares y ceremonias oficiales, además de ser una atracción cultural reconocida en todo el mundo.

Reacciones de todo el mundo

El video conquistó los corazones de los internautas, que se sintieron muy conmovidos con la demostración viral. Algunos expresaron cómo este baile les genera sentimientos profundos: “¿Soy la única persona que llora al ver un haka?”, preguntó un usuario. Otros celebraron la iniciativa de la familia de Hope: “Así se respetan las tradiciones. Se enseñan en la casa”. Hubo quienes se declararon admiradores de la cultura maorí, deseando aprender el haka o incluso viajar a Nueva Zelanda para experimentarlo en vivo.

