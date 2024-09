Un influencer se metió en la cueva de un oso y fue sorprendido por el animal cuando trataba de salir

Un influencer serbio se metió en una cueva de un oso y fue sorprendido por el propio animal cuando intentaba salir

Un video impresionante que muestra el momento en que el influencer serbio Stefan Janković se encontró cara a cara con un oso dentro de su guarida ha captado la atención de miles de personas en las redes sociales. Según distintos reportes, el joven compartió dos clips de su experiencia cercana con la criatura gigante, incluyendo uno en el que se lo ve frente a frente con el temible animal, el cual parece estar oliéndolo con curiosidad y alarma.

El primer video muestra a Janković sentado en el fondo de la guarida del oso, mirando hacia el animal, que parece estar evaluándolo desde afuera de la cueva. El animal da varios pasos hacia adelante, oliendo el aire para tratar de entender la situación mientras el influencer sale poco a poco de la guarida.

En el segundo video, se puede ver a Janković ya subido a un árbol con dos osos curiosos a sus pies. Uno de ellos se muestra oliendo la cabeza del joven serbio y su teléfono móvil, mientras intenta entender quién es.

En su narración, Janković exclama: “No van a creer lo que me pasó. Paso 24 horas en el bosque y un oso me ataca. Me está esperando, y hay otro más”. Estas son las palabras del propio Janković según una traducción del Daily Star, quien también apunta a que el influencer tituló el video como “En el borde de la vida”.

La escena que más llamó la atención es aquella en la que un oso sin dejar de mirarlo, comienza a trepar el árbol en el que se encuentra Janković, intentando alcanzarlo con sus garras. Este dinámico video acumuló cerca de 100.000 visualizaciones en X, antes conocido como Twitter.

Janković no explicó en el video cómo llegó a encontrarse en esa situación en particular, lo cual dejó a muchos espectadores con preguntas sobre las circunstancias previas al encuentro con los osos. Otra grabación muestra a al influencer escapándose de la guarida justo al lado del oso, quien olfatea la cabeza del joven.

El entorno donde fueron grabados los videos no está detallado, aunque se sabe que los osos pardos son nativos de Serbia. Este tipo de encuentros suelen ser raros y peligrosos, lo que resalta la necesidad de tomar precauciones extremas cuando se está en territorio de estos animales.

La intrépida aventura de Janković se convirtió en un fenómeno viral, generando tanto críticas como elogios en diversas plataformas de medios. Mientras algunos aplauden el valor del influencer, otros critican la imprudencia de adentrarse tan cerca del hábitat natural de un oso salvaje. En cualquier caso, es claro que este momento impactante dio mucho de qué hablar y continuará siendo tema de conversación en las redes.