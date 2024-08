Reveló indignada lo que debió pagar por una botella chica de agua en Ibiza y su video se hizo viral: “Me fui llorando”

La anécdota de la mujer rápidamente ganó tracción, acumulando más de 1,3 millones de reproducciones (@nuriacasasc)

Una influencer catalana, quien cuenta con casi 2,9 millones de seguidores en TikTok e Instagram, se vio envuelta en una reciente controversia al compartir una experiencia durante sus vacaciones en Ibiza. Este episodio destacó no solo por el elevado precio cobrado por una botella pequeña de agua, sino también por la rapidez con que este acontecimiento se viralizó en las redes sociales.

Durante una cena en un restaurante de la isla, Nuria Casas, quien se encontraba acompañada por su pareja y sus dos hijos pequeños, recibió la cuenta y quedó sorprendida. El precio de una botella de agua ascendía a nada menos que 17 euros. Respondiendo con su característico tono humorístico, la influencer narró lo sucedido en sus redes sociales: “¡17 euros! ¿Cómo? ¡El agua más cara que he bebido en la vida! Me fui llorando, pero antes me la bebí, que esto vale oro”, comentó.

La anécdota de Casas rápidamente ganó tracción, acumulando más de 1,3 millones de reproducciones, 94.000 ‘me gusta’ y 1.900 comentarios en poco tiempo, poniendo de manifiesto una creciente disconformidad entre los turistas sobre los costos en Ibiza. La isla, reconocida tanto por sus playas como por su activa vida nocturna, es a menudo objeto de críticas por los elevados precios en restaurantes, hospedajes y otros servicios.

Este episodio subraya un tema recurrente en la isla balear: los altos costos que, aunque se alinean con el lujo que caracteriza el destino, suelen dejar boquiabiertos a muchos visitantes. Casas, se había ubicado en un restaurante y pidió un agua mientras miraba el menú. Sin embargo, al no encontrar opciones de comida para sus hijos decidió marcharse a otro establecimiento antes de que llegara la crisis con la factura.

La viralidad del video no solo destaca el poder de las redes sociales para difundir rápidamente experiencias personales, sino también la vulnerabilidad de los destinos turísticos ante las críticas por su política de precios. La historia de la influencer catalana se suma a una serie de comentarios negativos que circulan cada temporada estival sobre los precios en Ibiza.

“Imaginate lo que te hubieran costado unos macarrones”, “17€ una botella de agua debería ser ilegal eso”, “Vivo en Ibiza y es literalmente esto en cada sitio. Solo los que conocemos la isla sabemos de sitios baratos y donde a uno no le roban”, “No has vivido la experiencia Ibiza hasta que te clavan 20€ por una botella de agua de 20cl”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social china.