Tiene 21 años y asegura que sus padres deben mantenerlo: “Nací sin mi consentimiento”

“Considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento”, fue la frase que lo hizo viral (@hassanazteca)

Un video publicado en la red social TikTok por un joven de 21 años, conocido con el nombre usuario Hassan Azteca, desencadenó un intenso debate en las redes sociales. El chico, quien estaba grabando un casting para Gran Hermano 2025, aseguró que sus padres deben seguir manteniéndolo económicamente porque, según sus palabras, él “nació sin consentimiento”. Este argumento generó millones de reacciones y comentarios sobre las responsabilidades y expectativas de los adultos jóvenes.

La grabación, que fue compartida en la plataforma con un título provocador, se volvió viral rápidamente, acumulando más de cuatro millones de reproducciones. En el video, Hassan afirma: “Mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento”. El joven continuó cuestionando por qué debería trabajar si no solicitó venir al mundo en primer lugar. “No tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”, remarcó Hassan.

El usuario de X (anteriormente Twitter), con el perfil @recuncho3, fue quien viralizó el video en esta red social, generando una oleada de críticas. Uno de los comentarios más populares en respuesta a la publicación de Hassan dice: “Me trato de imaginar diciéndole eso a mi padre, no a los 21, a los 16. Y me da risa pensar donde tenía que ir a buscar la cabeza de la hostia que me mete”.

Entre la multitud de respuestas recibidas, destacaron comentarios como: “Ahhhh nunca pensé utilizar este argumento pero ‘a su papá tampoco le dieron un catálogo para elegir hijos, seguro no lo hubiera elegido’” y “Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple”. Estas reacciones muestran la polarización del debate, con algunos usuarios apoyando la premisa del joven y otros criticando duramente su posición.

En la publicación original en TikTok, Hassan también mencionó: “Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora?”, ampliando su postura sobre la responsabilidad que, según él, deberían asumir sus padres por haber decidido traerlo al mundo. Este punto de vista fue interpretado de diversas maneras, y algunos usuarios sugirieron que Hassan lo había dicho para generar polémica e ingresar al programa.

El chico, quien suele compartir contenido humorístico y cuenta con cerca de 800 mil seguidores en TikTok, logró que su declaración se convirtiera en tema de discusión tanto en las redes como fuera de ella. Mientras unos consideran que su postura es una expresión válida de las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes, otros interpretan su mensaje como una falta de responsabilidad personal.

El video de un joven que se niega a trabajar se hizo viral en la últimas horas y recibió desde risas hasta duros cuestionamientos

Cabe mencionar que, aunque la mayoría de los comentarios fueron críticos, sobre todo en X, algunos usuarios encontraron cierta lógica en su argumento. “Realmente tiene toda la razón”, opinó uno de los seguidores en X, resaltando que, en algunos casos, las expectativas sobre los jóvenes pueden ser desproporcionadas.

En su cuenta de TikTok, por su parte, sus seguidores claman para que le den una oportunidad de ingresar a Gran Hermano y disfrutan de las ocurrencias del Hassan.