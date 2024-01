Le pidió a un amigo que fuera a buscar su auto y apareció con otro: “Qué lindo arrancar el 2024 de esta forma”

El video tuvo más de 1,5 millones de reproducciones en TikTok (@agustincaballero05)

En las primeras horas del año 2024, las redes sociales se llenaron de situaciones insólitas y momentos que rápidamente se hicieron virales. En este contexto, un video compartido en la plataforma TikTok capturó la atención de los usuarios de la plataforma debido a un error sorprendente que ocurrió durante la búsqueda de un automóvil.

Te puede interesar: La emotiva reacción de una niña al ver el regalo de su abuelo para Navidad

El usuario @agustincaballero05 narró en su publicación: “1 de enero de 2024. Mandé a mi amigo a buscar mi auto que había quedado a un par de cuadras”. Después de esperar algunos minutos regresó, pero no con el vehículo esperado, sino con otro completamente diferente. Al comprobar la patente del automóvil, el joven se dio cuenta del grave error y cuestionó a su amigo, señalándole que ese no era su coche. “Franco ese no es mi auto amigo. Te juro por mi mamá que no es mi auto”, dijo entre risas Agustín.

La situación resultó tan inusual como confusa, y ambos emprendieron la búsqueda del verdadero vehículo. En el transcurso del trayecto, comenzó el debate por lo que había pasado ya que las llaves entraron a la perfección y pudieron arrancarlo sin problemas: “No podés robarte un auto”, le reprochó el dueño a su amigo.

El insólito video despertó toda serie de teorías entre los usuarios de la plataforma china

El video, con la descripción: “Qué lindo arrancar el 2024 de esta forma”, tuvo más de 1,5 millones de reproducciones en TikTok. “Necesitamos parte 2″, “¿Cómo es que tenia la llave en la mano, ¿Qué llave le dieron para ir a buscarlo?, “Necesito saber si recuperaron el otro, y si el dueño del equivocado se dio cuenta jaja”, “Necesito saber qué pasó. A mí en el 2014 me pasó lo mismo. Un chabón se llevó mi auto porque se confundió. El mío era blanco el del chabón verde”, “Por favor que aparezca el dueño de ese auto jajajaja”, “Arrancó porque usa llave tibe, las combinaciones se gastan mucho y giran igual con cualquier llave”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.