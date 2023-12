Decidió revisar cómo iba la obra en su casa y encontró un increíble error del albañil que contrató para la construcción

El video tuvo más de 800 mil reproducciones en la plataforma china (@ezequq)

Un contratista de albañilería se encuentra en medio de una controversia luego de que uno de sus empleados cometiera un error grave en la construcción de una casa. El cliente, un tiktoker que supervisaba la obra, quedó atónito al descubrir el lamentable error que había tenido lugar en su proyecto de vivienda.

El hombre había contratado al albañil para que construyera su casa, confiando en la destreza del profesional. Sin embargo, cuando decidió hacer una inspección visual de la obra en curso, se encontró con una situación que generó indignación en las redes sociales.

La irregularidad en cuestión se centró en una pared de ladrillos que había sido levantada, pero lamentablemente, estaba desnivelada de manera evidente. El usuario de TikTok, conocido como @ezequq, compartió el momento en el que descubrió el error. En su video, mostró cómo la “piola” utilizada para nivelar la pared se separaba cada vez más de los ladrillos a medida que descendía, evidenciando el desajuste. “La pared está chueca, no está a nivel con respecto a la vertical”, escribió el hombre en un comentario.

El creador de contenidos no pudo evitar expresar su incredulidad y escribió en el video: “Cualquier cosa hizo el albañil”. Esta publicación se volvió rápidamente viral y atrajo la atención de numerosos usuarios en las redes sociales, generando una amplia variedad de comentarios, desde sugerencias para que el albañil reembolse el dinero hasta anécdotas de otros usuarios que habían enfrentado situaciones similares.

El video obtuvo más de 800 mil reproducciones en la red social. “El revoque tapa todo”, “Hola amigo, soy albañil y nunca use el plomada así. Es obvio que te va a dar mal”, “Hace 35 años que soy albañil, me dedico full time a esto, armé mi empresa y me dicen que es caro. Jajaja miren lo que pasa cuando algo es barato”, “Mi viejo siempre decía lo barato sale caro jaja”, “Habrá pagado poco sino eso así no lo hacen”, “El mío fue peor, no lo tapó ni el revoque y encima se enojó”, “Mano de obra barata= este tipo de trabajos. La albañilería siempre es subestimada, por eso nadie quiere pagar a un buen albañil”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.