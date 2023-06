La historia de la mujer que se enteró de que estaba embarazada minutos antes de parir

Su relato superó las 15 millones de reproducciones en TikTok (@lopezagusbel)

Agustina López trabajaba en un almacén y era aficionada a la actividad física y al boxeo. Durante los nueve meses que cursó el embarazo no tuvo síntomas. Sólo había subido algo de peso y estaba más cansada de lo habitual, algunas consecuencias que había adjudicado a un nuevo método anticonceptivo.

La joven se había puesto un chip anticonceptivo y, por su constante malestar, dos semanas antes del parto se lo había retirado. En ambos casos había acudido con profesionales. “Los síntomas que yo tenía, se los acusaba al chip. Había aumentado de peso pero no con panza de embarazada. Había aumentado como si hubiese engordado”, comenzó a explicar en su cuenta, en donde también aseguró que estaba más cansada de lo normal. “Por eso, dos semanas antes de parir, con mi mamá hablamos y dijimos ´ya está busquemos otro método, esto te está haciendo mal´(...) Aclaro que las dos veces, tanto cuando me lo puse como cuando me lo saqué, me vio una obstetra. La segunda vez hasta me tocó la panza”.

Tras haber hecho el acuerdo con su mamá, una noche comenzó con un fuerte dolor abdominal y fue su papá quien la llevó a la guardia del Hospital Posadas. Alí la joven relató cómo fue que ingresó con mucho dolor pensando que se trataba de una apendicitis. “Apenas me vieron me dijeron: ´Mami estás embarazada, estás en trabajo de parto´”. Agustina contó cómo vivió el shock minutos antes de parir, completamente conmocionada y desconcertada por la noticia.

El video se volvió viral y alcanzó las 15 millones de reproducciones en TikTok y más de un millón de likes. Ante las preguntas insistentes de los usuarios de la red social, grabó una segunda parte donde sumó algunos detalles.

Actualmente su hija tiene un año y se llama Sol. “Mi nena nació perfecta de salud y de meses. Pesó 3 kilos 200 gramos”.

En primer lugar aclaró que no tenía panza. Además sumó que su médico le dijo que se había cursado un embarazo críptico. Según la profesora Helen Cheyne, de la Universidad de Stirling, en Reino Unido, el término está referido a las mujeres que no tienen idea de que están embarazadas, algunas, incluso, no se enteran hasta que están de parto. Algunos casos se asocian con períodos de estrés en los que la mujer puede no tener, o no experimentar, los síntomas habituales.

Entre los dos videos alcanzaron más de 17 millones de reproducciones en TikTok. “Soy enfermera y doy fe que es así tal cual lo cuenta”, “Pero… no entiendo. O sea mi beba no para de moverse, literal. ¿No se movió nunca?”, “Por estos casos vivo gastando plata en pruebas de embarazo”, “Dios me guarde y se olvide dónde jaja”, “La bebé: el que tenga miedo de nacer que no nazca”, “Qué locura pero bueno al menos está todo bien”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

