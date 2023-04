Una joven le dijo a su amigo que estaba triste y la respuesta que recibió la descolocó

“Yo el otro día estaba mal y me piqué un salamín y estuve mejor”, le dijo su amigo (Twitter @ju_seguraespi)

Nada como contar con buenos amigos, esos que aconsejan y siempre tienen una palabra de aliento cuando se atraviesa un momento no del todo grato. Claro, que también están los amigos que buscan, justamente en esos sinsabores, sacar una sonrisa. Esto es lo que le sucedió a una joven que le envió un mensaje por WhatsApp a su amigo para contarle que no se sentía bien de ánimo. La respuesta del joven se hizo viral y desató una catarata de divertidos comentarios en Twitter.

Julia compartió en su cuenta de Twitter @ju_seguraespi una conversación que mantuvo con su amigo que, en definitiva, logró sacarle una sonrisa. La joven le escribió que no estaba bien: “No sé, ¿viste cuando te levantás mal, triste?”, comenzó. Y agregó que consideraba que su malestar no se trataba de un motivo puntual.

La respuesta llegó de inmediato: “¿no era hambre?”, le escribió su amigo, apodado Panki. Pero esto no es todo, el joven intentó explicarle porqué el creía que se podía solucionar con comida: “yo el otro día estaba mal y me piqué un salamín y estuve mejor”.

El posteo en la red social del pajarito rápidamente se hizo viral y recibió más de 28 mil ‘me gusta’, 1.000 retweets y los comentarios más divertidos.

“Decime que es de Tauro o tiene algo en Tauro”, “No veo fallas en su lógica”, “Igual tiene lógica, yo si estoy bajón me pido dos medialunas con un café con leche y me siento mejor o puede ser el azúcar en sangre”, “Picate un salamín y bajalo con fernet, ya fue”, “Nada puede no mejorar con un salamín de por medio”, “La simplicidad de algunas personas son felicidad y alivio en las personas complejas”, “Siempre es hambre”, “Panki sabe”, fueron algunos de los comentarios en el posteo viral.

