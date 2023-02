Unos monos le robaron la comida a unas turistas argentinas en Costa Rica

El hecho ocurrió en Costa Rica y el video se viralizó. (TikTok: @catucasa)

Unas turistas argentinas tuvieron una desagradable sorpresa en su visita a una playa de Costa Rica, cuando se toparon con una banda de monos que se acercaron y le robaron la comida del día. El video se volvió viral en TikTok.

Los animales fueron captados por el celular de una de las turistas argentinas en el país de Centroamérica. Lo que se llevaron fue un sándwich y la chica que estaba con la comida tuvo miedo y no se animó a agarrar las cosas a tiempo.

“Fuimos robadas por monos”, expresó en la descripción del video al usuaria @catucasa. En el clip, le reciminan entre risas a Guadalupe el hecho de no cuidar la comida ante la emboscada de los monos: “No, Guadalupe, ¿sos joda? Te dije que lo agarres. Era nuestra comida de hoy”.

Monos le robaron la comida a turistas argentinas y el video se volvió viral. (TikTok: @catucasa)

“Disfrutando de unos guches de carne hasta que...” escribió la tiktoker sobre el clip, en el que se ve a uno de los monos agarrando el envase de plástico sin tener resistencia alguna. Luego, se llevó la comida y trepó un árbol para que no pudieran atraparlo.

El video se volvió rápidamente viral: supera el millón de reproducciones y tiene más de 120.000 “me gusta”. Asimismo, los usuarios dejaron sus opiniones en la sección de comentarios: “Que bronca me dio que no guaradara el sandwich”, “Dale Guadalupe, no te costaba nada” y “Tuve que ver dos veces el video para darme cuenta de que el monito tiene un bebé atrás” son algunos de los mensajes.

