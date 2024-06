Mano a mano con Nelson Castro después de llevarse el Oro en el Martín Fierro de la Radio: “Me emocionó escucharlos corear mi nombre”

Entrevista exclusiva de teleshow con Nelson Castro

Pocas noches serán tan inolvidables para Nelson Castro como la que vivió en los Premios Martín Fierro de la Radio 2024. No se trata simplemente del Oro que se llevó al final de la noche, el mismo galardón con que se alzó Santiago del Moro por su labor en la FM, sino por el respeto y el cariño de sus colegas. Lo asegura todavía sensibilizado en diálogo con Teleshow minutos después de su triunfo.

En su discurso el conductor de Telenoche había abogado por la libertad de expresión, pidió por superar las grietas que nos separan como argentinos, se refirió a la situación que vive el periodismo en la actualidad e incluso saludó a Jorge Lanata, quien fue el gran ausente de la noche, y le deseo una pronta recuperación.

El conductor de Crónica de una tarde anunciada (Radio Rivadavia) consiguió imponerse en las ternas de Labor periodística masculina 2023 y con su equipo en Programa vespertino diario AM. Haciendo malares con las tres estatuillas, confesó que una ya se le había caído, se sinceró sobre la felicidad que experimentaba y terminó hablando de cómo ve el futuro del medio y la llegada de otras formas de comunicarse con las audiencias.

Nelson Castro expresó su felicidad como su emoción por los aplausos que recibió al ganar el Oro en los Premios Martín Fierro de la Radio 2024 (Foto: Adrián Escandar)

“Uno lo vive como una nube porque son cosas que nunca espera, más allá de la posibilidad que tiene de decir ‘bueno, será para alguien que también tiene mérito’. Lo que más me impactó, al margen de los premios, es la reacción de toda la gente de la radio que estuvo acá. Escucharlos y verlos corear mi nombre, ver cómo se paraban, cómo aplaudían. Me emociona recordarlo”, aseguró.

—¿Por qué te sorprendieron los aplausos y las muestras de cariño de tus colegas?

—Yo quiero a todo el mundo, los respeto a todos y me siento respetado por todos, incluso a los que me critican, que además siempre lo hace con clase. A veces no sabés quién es la audiencia, quiénes están acá en una ceremonia que es larga. Lo que pasó me dejó... Bueno, ustedes lo vieron. Me dejó sin palabras. Lo recuerdo y se me pone la piel de gallina.

—¿Por qué sentís que este premio por tu labor en la radio es especial, de todos los que tenés en tu haber?

—Me siento feliz por lo que significa para Radio Rivadavia, que es una radio que estaba destruida. Marcelo Fígoli y toda la gente del grupo Alpha la reconstruyó. Feliz por lo que representó para la gente de la radio que hizo el aguante. Cada uno de los conductores nos sentíamos con la responsabilidad de tomar este fenomenal carro que yo tenía para llevarlo adelante y empujarlo. Feliz por haber sido parte de un proyecto de recuperación, al margen de lo personal.

Nelson Castro se llevó tres estatuillas en los Premios Martín Fierro de Radio 2024: Programa vespertino diario AM por "Crónica de una tarde anunciada" (Radio Rivadavia), Labor periodística masculina 2023 y el Oro de la AM

—Muchos discursos apuntaron a esto de “la radio no está muerta, la radio se sigue transformando”. ¿Cuál es tu pensamiento?

—Absolutamente. Esto lo demuestra. La radio no está muerta. Tiene una vida y es impresionante. Tiene un camino infinito. Con toda la modernidad que tiene el YouTube y el stream, pero la base es la radio. La base es el micrófono y eso es clave.

—¿Qué opinión tenés sobre el fenómeno actual de los streaming? ¿Incursionarías en estos nuevos medios?

—Me parece algo fantástico para hacerlo, pero toma la base de lo que es la radio. Me convocan bastante para los streamings, pero no tengo tiempo para hacerlo. Tengo a la gente de Olga, la de Blender y la de Luzu para los próximos días. Así que me siento muy cómodo y me hace feliz saber que las audiencias de streaming quieren que yo esté, así que en algún momento saldrán.

Fotos: Adrián Escandar