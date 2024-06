Su estado físico causó furor y respondió a las críticas con una conmovedora frase: quién es Martin Ádám, el jugador sensación de la Eurocopa

Martin Adam, Hungría

Además de goles sorprendentes, jugadas maravillosas y alguna que otra controversia, las distintas ediciones de la Eurocopa suelen dejar curiosas historias de los personajes que integran el torneo. En esta ocasión, el protagonista se llama Martin Ádám, el carismático delantero de la Selección de Hungría.

Todo comenzó cuando en el minuto 79 del primer partido de la Eurocopa 2024 entre Hungría y Suiza, el técnico Marco Rossi decidió hacer un cambio estratégico. Martin Ádám, delantero de 191 centímetros de altura y 86 kilos, ingresó al campo para intentar remontar un marcador adverso. Con el dorsal número 9, su presencia no pasó desapercibida, y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

A pesar de la derrota de Hungría por 3-1, la aparición de Ádám en el terreno de juego generó un torrente de comentarios en X (anteriormente conocido como Twitter). Los usuarios no tardaron en realizar comparaciones, muchas de las cuales ensalzaban la personalidad del futbolista, calificándolo como “el jugador más carismático de la Euro”. Sin embargo, no faltaron las críticas, a menudo crueles, centradas en su físico poco convencional para un jugador de élite.

En respuesta a esta oleada de memes y comentarios, Ádám se presentó en rueda de prensa visiblemente afectado. “Por supuesto que me llegaron uno o dos [memes], normalmente me río de ellos. Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente, no tenía este tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética. Pero sí, eso es todo lo que puedo decir al respecto”, declaró. A lo largo de su comparecencia, se le pudo ver suspirando continuamente, denotando cierto cansancio ante una situación que parece haber vivido anteriormente.

El delantero habló tras convertirse en tendencia en las redes (AFP)

Uno de los momentos que más llamó la atención fue un vídeo viral de Ádám recordando su participación como espectador en la última Eurocopa. Hace tres años, cuando Hungría compartía grupo con potencias como Francia, Alemania y Portugal, Ádám no formaba parte de la selección. “Estaba en el sofá bebiendo cervezas”, comentó en una entrevista con Telexhu en la previa al inicio de su camino en esta competencia, cuando se le preguntó por sus recuerdos de aquel torneo. La ausencia en la edición anterior hace que su presencia en la actual Eurocopa sea aún más significativa para él.

Martin Ádám, ahora de 29 años, tiene un historial notable en la liga nacional húngara. Militó en el Paksi, donde anotó 84 goles en 265 partidos, convirtiéndose en un referente del fútbol húngaro. Previamente, también jugó para el Vasas FC y el Kaposvári Rákóczi. Actualmente, forma parte del Ulsan de Corea del Sur, equipo que dejó temporalmente para responder a la convocatoria de Marco Rossi y representar a su país en este torneo continental.

Con la selección absoluta de Hungría, ha sido llamado en 22 ocasiones, registrando tres goles y tres asistencias. Su desempeño en el campo y su historia personal lo convierten en un personaje digno de atención, tanto por su talento futbolístico como por su capacidad para enfrentar la adversidad.

A medida que avanzan los días y continúan los partidos de la Eurocopa 2024, habrá que estar atentos a la evolución de Ádám y a la recepción de su figura tanto en los medios como entre los aficionados. Lo que es indiscutible es que su historia ya ha dejado una marca en este torneo.