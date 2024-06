Gran Hermano: Los Bros confirmaron cómo comenzó el ataque de Furia contra la novia de Martín Ku

Los Bros expusieron las actitudes de Furia a horas de una nueva gala (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La casa de Gran Hermano (Telefe) quedó en llamas luego del último encontronazo entre Furia y Martín Ku, quienes se enfrentaron por la novia de este último. Esto dejó la casa dividida en dos bandos, los cuales intentaron darlo todo de cara a una nueva gala de eliminación. En ese marco, Los Bros dejaron en claro su hartazgo contra la deportista de alto rendimiento y sacaron a la luz el comportamiento que tuvo con la pareja del jugador.

En la tarde del domingo, el trío disfrutó a pleno del aire libre y aprovechó para hablar de la reciente pelea, la cual desestabilizó a los competidores. Al recordar el acalorado debate, Nicolás comentó: “Si primero se iba Tintu, yo iba a pelear después y decir ‘las pel... se va mi vieja, que se va Nico’. El tema es que fue al revés”. Por su parte, el Chino explicó que la actitud de la doble de riesgo comenzó momentos antes, a lo cual coincidió Bautista: “Es como vos decís, ya la habíamos escuchado pu... antes. Yo te lo dije a vos...”.

La conversación por parte de los participantes fue la confirmación de la versión de María, quien se refirió a ello en Insiders, el programa de streaming del mismo canal. “Me vino y me gritó: ‘¡Codiciosa de mier...! ¿Qué más querés? Ya tenés la casa y el perro’, y otra sarta de cosas. Ah, ¡y envidiosa! Ahí es cuando Martín me agarra y me lleva a la parte de la parrilla y aparece el tape”, explicó en alusión a una de sus últimas conversaciones previo a su salida de la casa del reality.

María cuenta el origen detrás de los dichos de Martín Ku luego de la feroz pelea con Furia (Video: Insiders - Telefe)

La charla se dio luego de picante encontronazo entre Ku y Scaglione al decidir a cuál de los familiares iban a sacar de la casa. “Se la va a agarrar con vos y no quiero. Nadie te toca a vos. Vas a estar todo un día entero bancándote miles de insultos y put..., yo no creo que estés lista para esto”, expresó el muchacho a su pareja. Agarrando su rostro con ambas manos, ella le indicó: “Escuchame, esto es para vos, no para mí. Si para jugar vos tenés que sacarme, no me importa...”.

Martín Ku y su pareja hablan tras la acalorada discusión con la doble de riesgo (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La muchacha no pudo terminar la oración porque Martín la interrumpió alegando que era “muy sensible”. Ante su comentario, ella le dijo: “Ya está, sacamen, ¿vos te pensás que yo no sabía esto cuando vine?”. “‘Sos la peor actriz del juego, se vio en el juego, sos la peor actriz...’ empezó a decir que sos actriz, sos falluta, ¿sabés cómo salté?”, aseguró el jugador al recordar la escena que vivió, lo cual le valió unas fuertes palabras de su novia. “Amor, la gente ve todo, no lo arruines”, sentenció María.

Los participantes se cruzaron decidir qué familiar debía abandonar la casa de Gran Hermano (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles, cuando los competidores tuvieron que decidir a los próximos familiares que abandonarían el certamen. Los primeros fueron la hija de Darío y Coy, la hermana de la deportista de riesgo. Mientras que tres de ellos querían sacar al marido de Emmanuel, Darío y el estilista cordobés fueron por Antonella, la mamá de Grosman.

Juliana se diferenció del resto, ya que dejó en claro que quería eliminar a la novia del rionegrino. “Primero, ¿sabés por qué quiero que se vaya? Porque veo que con mi hermana se lleva como el oj... y me mira con caras que no me gustan, es una actriz del oj..., te lo digo en la jeta”, lanzó sin escrúpulos a la cara del competidor. Su discurso estuvo lejos de terminar ahí, ya que aprovechó para tildarla de “falluta”, lo cual desestabilizó al Chino.

“María no es falluta, eh”, respondió el muchacho al pararse de su lugar y acercarse a donde estaba Juliana. Con ánimos de avivar la llama de la discusión, lo incentivó: “Parate, eh, dale, sacá la mier... que tenés, ¡actor, dale!”.

Bautista intentó mostrarse conciliador en medio del debate, pero estuvo lejos de llegar a su cometido, ya que derivó en otras discusiones con sus compañeros. Por su parte, Martín dejó en claro que no le molestaba que eliminaran a María, a lo cual Juliana hizo sordos. Enfocada en su cometido, sentenció que quería sacarla ese día.