Venezuela

Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela contabiliza 155 agresiones entre enero y octubre

Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha tomado medidas para levantar el bloqueo contra las páginas web, medios como Infobae siguen sufriendo la censura digital

El gremio periodístico exige al gobierno interino de Delcy Rodríguez la derogación de la Ley contra el Odio, luego de que la presidenta encargada admitiera que se aplicó de forma abusiva.
El gremio periodístico exige al gobierno interino de Delcy Rodríguez la derogación de la Ley contra el Odio, luego de que la presidenta encargada admitiera que se aplicó de forma abusiva.
Guardar

El Colegio Nacional de Periodistas de Caracas (CNP) contabiliza 155 agresiones contra periodistas entre enero y octubre de este año. De acuerdo con el organismo gremial, en este periodo se han registrado 26 impedimentos de coberturas, 37 actos de intimidación y 16 de hostigamiento, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 borrados de material, cuatro cierres de emisoras y 13 ataques directos, entre otros.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el advenimiento de un “nuevo momento político”, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero. Esta etapa ha estado marcada por una apertura con respecto al trabajo de los medios de comunicación, lo que ha incluido la liberación de una veintena de periodistas que formaban parte de los más de 2 mil presos políticos que había en el país hasta la caída de Maduro.

PUBLICIDAD

La mandataria interina también ha avanzado en el levantamiento de los bloqueos que afectan a las páginas web. Sin embargo, las restricciones se mantienen. Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.

Derogar

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el 28 de octubre que un reportero fue amenazado en el estado Yaracuy, en la región centro-occidental del país, mientras tomaba declaraciones sobre la falta de ambulancias en un pueblo de la entidad.

PUBLICIDAD

“Un hombre que se identificó como comunero interrumpió las entrevistas e impidió que continuara la cobertura, alegando que se trataba de una actividad política. El individuo estaba acompañado por otras personas que, según el testimonio del periodista, portaban armas”, describió el SNTP.

Vista elevada del hemiciclo de un parlamento con diputados levantando la mano en sus escaños y cuadros al frente del recinto
La Asamblea Nacional tiene previsto discutir este martes el proyecto de reforma de la Ley contra el Odio.

La Asamblea Nacional tiene previsto desarrollar hoy la primera discusión de la reforma de la Ley contra el Odio, después de que la misma Delcy Rodríguez reconoció que la norma “fue mal aplicada”. “Se hizo un uso abusivo de esa ley”, admitió la presidenta encargada, dando la razón a quienes desde la sociedad civil y los partidos de oposición señalaron que el instrumento se utilizó para perseguir a la disidencia.

Al igual que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales y los partidos opositores, el CNP exige la derogación de la Ley contra el Odio. “No hay término medio para la libertad de expresión en Venezuela: no a la modificación, se requiere su derogación total. Reformarla mantendría el mecanismo de censura”, advirtió la institución.

Temas Relacionados

VenezuelaPeriodismoLibertad de expresión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secretario del Tesoro de EEUU y el canciller venezolano analizaron la reincorporación del país al sistema financiero internacional

Entre las prioridades del encuentro figuraron el aumento de la producción energética y la reconexión del sector financiero venezolano con los mercados internacionales. El objetivo, según el Washington, es “restablecer la confianza, atraer inversiones y sentar las bases de una Venezuela más próspera”

El secretario del Tesoro de EEUU y el canciller venezolano analizaron la reincorporación del país al sistema financiero internacional

Marco Rubio recibió al nuevo canciller de Delcy Rodríguez en su primera reunión bilateral desde la captura de Maduro

El encuentro en la sede del Departamento de Estado estuvo marcado por la ausencia del tradicional apretón de manos entre ambos funcionarios. Posaron con semblantes serios y no hicieron declaraciones a la prensa

Marco Rubio recibió al nuevo canciller de Delcy Rodríguez en su primera reunión bilateral desde la captura de Maduro

Venezuela: el salario de un profesor universitario a dedicación exclusiva es de 59 centavos de dólar

Los trabajadores de las instituciones de educación superior encabezan las protestas contra el gobierno interino de Delcy Rodríguez exigiendo mejores condiciones laborales

Venezuela: el salario de un profesor universitario a dedicación exclusiva es de 59 centavos de dólar

Denuncian que disidencias de las FARC tomaron una escuela en municipio minero de Venezuela

En la misma zona del estado Bolívar, al sur del país, recientemente se registró el secuestro y asesinato de un líder indígena, así como el sobrevuelo de aeronaves militares para combatir a miembros del Ejército de Liberación Nacional

Denuncian que disidencias de las FARC tomaron una escuela en municipio minero de Venezuela

Venezuela inició las celebraciones de Navidad, marcadas por la ausencia de Maduro y las secuelas del doble sismo

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, encabezó uno de los actos de inauguración en el Paseo Los Próceres, cerca del complejo militar de Fuerte Tiuna, donde se celebró el concierto Venezuela Renace Fest

Venezuela inició las celebraciones de Navidad, marcadas por la ausencia de Maduro y las secuelas del doble sismo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chinches de cama: qué las atrae, dónde anidan y cómo evitar que invadan tu hogar

Chinches de cama: qué las atrae, dónde anidan y cómo evitar que invadan tu hogar

Defensa de los Farías Laguna acusa contradicciones en la FGR por no investigar a Andy López Beltrán tras ser mencionado por testigo

Europa puede terminar el invierno con las reservas de gas en mínimos históricos y los precios disparados

Tragedia en Río de Janeiro: quién es el argentino que murió y qué se sabe del accidente

¿No pesa el Akron? Ramón Juárez destroza a Chivas y a su afición: “Silenciamos el estadio”

DEPORTES

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

Preocupación en la Fórmula 1 por el “estrepitoso” accidente que será investigado por un equipo: el detalle del piloto antes del choque

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Conmoción por la muerte del ex jugador argentino de rugby Nano Villarnovo en Australia a los 34 años

ENTRETENIMIENTO

Justin Baldoni vende su casa en Los Ángeles tras la disputa con Blake Lively: "Ha sido un tiempo increíblemente difícil"

Justin Baldoni vende su casa en Los Ángeles tras la disputa con Blake Lively: "Ha sido un tiempo increíblemente difícil"

Nicolas Cage asegura estar sin hogar tras el socavón que dañó su casa en Malibú: “Estoy viviendo en hoteles”

Andrew Scott y Olivia Colman recordaron “Fleabag” y revelaron cómo afrontaron sus papeles en el drama “Elsinore”

Justin Timberlake y Janet Jackson revisitan el escándalo del Super Bowl en una docuserie de Apple TV

Jessica Alba desata críticas por su disfraz de Halloween inspirado en un ataque que conmocionó al deporte