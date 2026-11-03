Venezuela

Estiman que entre 350 mil y 420 mil adultos mayores viven solos en Venezuela

Informe de ONG Convite concluye que aumenta el número de personas de la tercera edad que trabajan, mientras la mayoría admite que sus ingresos no son suficientes

Adulto mayor
Estudio de Convite señala que en 2025 aumentó el número de adultos mayores que trabajan.- crédito Reuters
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La asociación civil Convite estima que en Venezuela hay entre 350 mil y 420 mil adultos mayores viviendo solos, mientras apunta en su último informe sobre las condiciones de vida de esta población que para 2025 un 55% estaba trabajando, 8% más de lo que registraron en 2024.

El estudio se apoya en una encuesta a 1.803 personas de 60 años o más en 19 capitales y localidades regionales del país. En cuanto a la situación laboral y económica de este grupo, señalan que así como más de la mitad se mantiene activa en el mercado laboral, 23% trabaja en la economía informal, 53% dice que percibe un ingreso total de 100 dólares al mes y 82% admite que “gasta más” de lo que ingresa.

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“Las personas jubiladas y pensionadas, en su mayoría, carecen de ingresos adicionales y dependen del apoyo familiar, ayudas gubernamentales, donaciones o trabajos informales. Entre las dimensiones más afectadas destacan el acceso a la alimentación y a la salud”, indica el análisis.

En Venezuela, las pensiones están al mismo nivel del salario mínimo: 130 bolívares, que equivalen a menos de 20 centavos de dólar. Para compensar, el régimen chavista ofrece un bono que está por debajo de los 100 dólares. “Una persona mayor en Venezuela debería percibir entre 450 y 500 dólares para alimentación y más de 1.200 para sostenerse dignamente”, calcula Convite.

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En el informe recuerdan que la Encuesta de Condiciones de Vida -Encovi, realizada por los expertos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)- concluyó que “35% de los hogares en Venezuela está integrado por una pareja de adultos mayores o por un adulto mayor que vive solo, lo que eleva riesgos de aislamiento social, negligencia, abandono y deterioro funcional”.

“Se estima que existen 51 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años (Encovi 2025), lo que indica un proceso de envejecimiento poblacional que modifica la estructura de dependencia demográfica”, advierten.

Jubilados y pensionados se unen a las protestas que encabezan los sindicatos que exigen aumentos salariales.
Jubilados y pensionados se unen a las protestas que encabezan los sindicatos que exigen aumentos salariales.

La migración masiva que ha experimentado el país en la última década, durante la cual han salido unas 7,9 millones de personas de acuerdo con las agencias de Naciones Unidas, ha incrementado el número de “hogares con cuidadores insuficientes y deja a personas mayores sin relevo ni acompañamiento”.

El sondeo llevado a cabo por Convite recoge que 62% sostiene que los servicios públicos de salud -a donde acuden 9 de cada 10 de los encuestados- no cuentan con el personal y los insumos suficientes para atender sus necesidades. El mismo porcentaje declara que adquiere sus medicamentos con dificultad debido a la falta de dinero.

En cuanto al acceso a la alimentación, 52% confía haber reducido el tamaño de las porciones -5% más con respecto a 2024-, y 73% se vio obligado a comprar comida de menor calidad por razones económicas.

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