El Chavismo abre universidades mientras profesores denuncian bajos salarios y deterioro institucional

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) participan en una manifestación para exigir mejoras salariales en Caracas.

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Algo no cuadra. Mientras los profesores de las universidades autónomas del país toman las calles y están al frente de las protestas que exigen mejoras salariales, el régimen chavista sigue anunciando la creación de instituciones de educación superior. ¿Cómo es posible?

La presidenta encargada Delcy Rodríguez celebró el 6 de octubre la apertura de la Universidad de la Música José Antonio Abreu, que de acuerdo con el reporte oficial cuenta con 77 docentes y 521 estudiantes que cursarán las licenciaturas de Ejecución Instrumental y Composición, y Lutería.

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Hace 17 meses, el 24 de mayo de 2025, Nicolás Maduro firmó la fundación de la Universidad Nacional de las Comunas, cuyo rector es el diputado oficialista Jorge Arreaza, yerno del fallecido comandante Hugo Chávez. Su misión: “Formar al pueblo y a los voceros del Poder Popular bajo un método robinsoniano de aprender haciendo y hacer aprendiendo”.

Según la página web del Ministerio de Educación Universitaria, en el país funcionan 174 universidades, incluidas 26 privadas. Del total, solo cinco son autónomas. La oferta es realmente variada. Hay universidad campesina, del transporte, del ambiente, deportiva, de los trabajadores, indígena y hasta de especialidades eléctricas, en un país azotado por los constantes apagones.

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El sector universitario encabeza las protestas exigiendo mejoras salariales al gobierno interino de Delcy Rodríguez. EFE/ Miguel Gutiérrez

Pese al abultado número de casas de estudio, el propio gobierno interino reconoció en septiembre que unos 144 mil aspirantes no consiguieron cupos para ingresar a la educación superior. “Estamos realizando investigaciones en varios estados del país para entender las grandes brechas que existen entre las ofertas de las universidades y las verdaderas aspiraciones de estudio de nuestros bachilleres”, declaró Ana María Sanjuán, titular de Educación Universitaria.

Contradicción

A los ojos de Keta Stephany, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), saltan contradicciones difíciles de explicar. “Tenemos una situación de una crisis salarial profunda, con unas universidades que no tienen recursos ni para su mantenimiento, pero las autoridades se la pasan creando instituciones que uno no sabe dónde quedan, cuántos trabajadores, profesores y alumnos tienen, ni qué carreras dictan”, cuestiona.

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“¿Por qué no dedican esos recursos a las universidades que ya existen?”, pregunta la vocera de la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), quien subraya que su gremio está “sosteniendo a la universidad con la donación de nuestro tiempo y talento”, ante la ausencia del apoyo oficial.

Un profesor a dedicación exclusiva en una universidad pública venezolana con al menos 15 años de experiencia, cuatro trabajos de ascenso, doctorado culminado y obra publicada percibe un sueldo mensual equivalente a 1 dólar y 11 centavos.

Estudiantes caminan en un pasillo de la Universidad Central de Venezuela durante un paro nacional en el que se sumaron profesores de universidades y escuelas públicas. EFE/ Ronald Peña

En Venezuela, el salario mínimo no aumenta desde principios de 2022, cuando el régimen lo fijó en 130 bolívares. Ese monto hoy equivale a menos de 30 centavos de dólar y es la referencia que se utiliza para calcular las prestaciones sociales de los trabajadores.

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Congelado el salario mínimo, el Ejecutivo creó la figura del “ingreso mínimo integral”, bonos que suman unos 240 dólares. Sindicatos y gremios rechazan la “bonificación del salario”, señalando que estos pagos se hacen de manera “caótica” y “discriminatoria”, pues no cubren a toda la nómina, y en la práctica eliminan la seguridad social.

Amor al arte

Los docentes de las universidades autónomas encabezan las protestas, mientras sus colegas de las instituciones creadas por el oficialismo guardan silencio. ¿Su situación es distinta? “Al cambio oficial, mi sueldo son 44 centavos de dólar. La realidad que estamos viviendo en este momento es terrible”, responde un profesor que acumula casi una década dando clases en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), fundada por Chávez en 2008.

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La remuneración se fundamenta en bonos: 240 dólares del “ingreso mínimo integral” y otros 40 en “cesta tickets” para la compra de comida. “Hasta 2020 repartían una bolsa de alimentos a los profesores, pero ya eso no se está dando”, apunta la fuente, que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, ha cuestionado la gestión del Ministerio de Educación Universitaria. EFE/ Ronald Peña

Su testimonio es similar al que expresan sus pares de las autónomas, que permanentemente se quejan por recibir un presupuesto deficitario. “No hay recursos para la universidad. Los mismos estudiantes, con su propio dinero y organización y apoyados por sus profesores, han logrado recuperar algunos espacios vitales como talleres y áreas expositivas. Allí se está haciendo un verdadero trabajo con las uñas para mantener la educación en artes en este país”, describe los esfuerzos.

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En la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” el panorama no es distinto. “Mi sueldo como profesor a medio tiempo es de 286 bolívares -32 centavos de dólar-”, confía un médico que trabaja en la institución que nació en 2005 en el marco del convenio entre Cuba y Venezuela, y que formalizó su estructura académica en 2016, bajo la gestión de Maduro.

“Por un lado, hay un déficit de medios audiovisuales para dar clases, y falta de mantenimiento de las áreas físicas e inmuebles, y por el otro también hay déficit de talento humano, de docentes nuevos, y por eso tienen que contratar a los jubilados”, relata el galeno que acumula doce años en las aulas.

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El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), Gregorio Afonso, admite que “el crecimiento del total de universidades en las dos últimas décadas ha sido significativo”, mas aclara que “ninguna de las creadas en la revolución bolivariana goza de autonomía, sus autoridades son impuestas y a juzgar por su modelo, tampoco administran su presupuesto”.

Afonso subraya que estas casas de estudio se manejan “con una opacidad absoluta, sin auditoría”, razón por la cual “ni siquiera hay estadísticas serías de número de estudiantes, prosecución de estudios, grados, etc”.

Dos hombres participan activamente en una manifestación de docentes universitarios en Caracas, exigiendo salarios dignos y mejores condiciones laborales.

Stephany advierte que el régimen chavista ejecuta “una política de crear nuevas instituciones, mientras en los hechos la capacidad de atender a la población estudiantil va disminuyendo”.

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A juicio de la vocera de FAPUV, lo que realmente se debe incrementar es el presupuesto “para que las universidades puedan contratar nuevos profesores y garantizar la captación de talento”.

El docente de la Unearte cree que el chavismo utiliza los anuncios sobre creación de universidades como parte de su “propaganda política”.

“No veo sostenible crear licenciaturas a largo plazo si no afianzas la base del sistema educativo en cuanto a infraestructura física, capacitación docente, espacios de investigación y fortalecimiento del poder adquisitivo de los profesores en este país”, concluye.