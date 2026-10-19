Venezuela

El Chavismo abre universidades mientras profesores denuncian bajos salarios y deterioro institucional

Dirigentes gremiales y docentes destacan las contradicciones de una política que se muestra incapaz de atender la demanda de estudiantes

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) participan en una manifestación para exigir mejoras salariales en Caracas.
Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) participan en una manifestación para exigir mejoras salariales en Caracas.
Guardar

Algo no cuadra. Mientras los profesores de las universidades autónomas del país toman las calles y están al frente de las protestas que exigen mejoras salariales, el régimen chavista sigue anunciando la creación de instituciones de educación superior. ¿Cómo es posible?

La presidenta encargada Delcy Rodríguez celebró el 6 de octubre la apertura de la Universidad de la Música José Antonio Abreu, que de acuerdo con el reporte oficial cuenta con 77 docentes y 521 estudiantes que cursarán las licenciaturas de Ejecución Instrumental y Composición, y Lutería.

PUBLICIDAD

Hace 17 meses, el 24 de mayo de 2025, Nicolás Maduro firmó la fundación de la Universidad Nacional de las Comunas, cuyo rector es el diputado oficialista Jorge Arreaza, yerno del fallecido comandante Hugo Chávez. Su misión: “Formar al pueblo y a los voceros del Poder Popular bajo un método robinsoniano de aprender haciendo y hacer aprendiendo”.

Según la página web del Ministerio de Educación Universitaria, en el país funcionan 174 universidades, incluidas 26 privadas. Del total, solo cinco son autónomas. La oferta es realmente variada. Hay universidad campesina, del transporte, del ambiente, deportiva, de los trabajadores, indígena y hasta de especialidades eléctricas, en un país azotado por los constantes apagones.

PUBLICIDAD

El sector universitario encabeza las protestas exigiendo mejoras salariales al gobierno interino de Delcy Rodríguez. EFE/ Miguel Gutiérrez
El sector universitario encabeza las protestas exigiendo mejoras salariales al gobierno interino de Delcy Rodríguez. EFE/ Miguel Gutiérrez

Pese al abultado número de casas de estudio, el propio gobierno interino reconoció en septiembre que unos 144 mil aspirantes no consiguieron cupos para ingresar a la educación superior. “Estamos realizando investigaciones en varios estados del país para entender las grandes brechas que existen entre las ofertas de las universidades y las verdaderas aspiraciones de estudio de nuestros bachilleres”, declaró Ana María Sanjuán, titular de Educación Universitaria.

Contradicción

A los ojos de Keta Stephany, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), saltan contradicciones difíciles de explicar. “Tenemos una situación de una crisis salarial profunda, con unas universidades que no tienen recursos ni para su mantenimiento, pero las autoridades se la pasan creando instituciones que uno no sabe dónde quedan, cuántos trabajadores, profesores y alumnos tienen, ni qué carreras dictan”, cuestiona.

“¿Por qué no dedican esos recursos a las universidades que ya existen?”, pregunta la vocera de la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), quien subraya que su gremio está “sosteniendo a la universidad con la donación de nuestro tiempo y talento”, ante la ausencia del apoyo oficial.

Un profesor a dedicación exclusiva en una universidad pública venezolana con al menos 15 años de experiencia, cuatro trabajos de ascenso, doctorado culminado y obra publicada percibe un sueldo mensual equivalente a 1 dólar y 11 centavos.

Profesores venezolanos se sumaron a una jornada de paro para exigir mejores salarios
Estudiantes caminan en un pasillo de la Universidad Central de Venezuela durante un paro nacional en el que se sumaron profesores de universidades y escuelas públicas. EFE/ Ronald Peña

En Venezuela, el salario mínimo no aumenta desde principios de 2022, cuando el régimen lo fijó en 130 bolívares. Ese monto hoy equivale a menos de 30 centavos de dólar y es la referencia que se utiliza para calcular las prestaciones sociales de los trabajadores.

Congelado el salario mínimo, el Ejecutivo creó la figura del “ingreso mínimo integral”, bonos que suman unos 240 dólares. Sindicatos y gremios rechazan la “bonificación del salario”, señalando que estos pagos se hacen de manera “caótica” y “discriminatoria”, pues no cubren a toda la nómina, y en la práctica eliminan la seguridad social.

Amor al arte

Los docentes de las universidades autónomas encabezan las protestas, mientras sus colegas de las instituciones creadas por el oficialismo guardan silencio. ¿Su situación es distinta? “Al cambio oficial, mi sueldo son 44 centavos de dólar. La realidad que estamos viviendo en este momento es terrible”, responde un profesor que acumula casi una década dando clases en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), fundada por Chávez en 2008.

La remuneración se fundamenta en bonos: 240 dólares del “ingreso mínimo integral” y otros 40 en “cesta tickets” para la compra de comida. “Hasta 2020 repartían una bolsa de alimentos a los profesores, pero ya eso no se está dando”, apunta la fuente, que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias.

Profesores venezolanos se sumaron a una jornada de paro para exigir mejores salarios
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, ha cuestionado la gestión del Ministerio de Educación Universitaria. EFE/ Ronald Peña

Su testimonio es similar al que expresan sus pares de las autónomas, que permanentemente se quejan por recibir un presupuesto deficitario. “No hay recursos para la universidad. Los mismos estudiantes, con su propio dinero y organización y apoyados por sus profesores, han logrado recuperar algunos espacios vitales como talleres y áreas expositivas. Allí se está haciendo un verdadero trabajo con las uñas para mantener la educación en artes en este país”, describe los esfuerzos.

En la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” el panorama no es distinto. “Mi sueldo como profesor a medio tiempo es de 286 bolívares -32 centavos de dólar-”, confía un médico que trabaja en la institución que nació en 2005 en el marco del convenio entre Cuba y Venezuela, y que formalizó su estructura académica en 2016, bajo la gestión de Maduro.

“Por un lado, hay un déficit de medios audiovisuales para dar clases, y falta de mantenimiento de las áreas físicas e inmuebles, y por el otro también hay déficit de talento humano, de docentes nuevos, y por eso tienen que contratar a los jubilados”, relata el galeno que acumula doce años en las aulas.

Propaganda

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), Gregorio Afonso, admite que “el crecimiento del total de universidades en las dos últimas décadas ha sido significativo”, mas aclara que “ninguna de las creadas en la revolución bolivariana goza de autonomía, sus autoridades son impuestas y a juzgar por su modelo, tampoco administran su presupuesto”.

Afonso subraya que estas casas de estudio se manejan “con una opacidad absoluta, sin auditoría”, razón por la cual “ni siquiera hay estadísticas serías de número de estudiantes, prosecución de estudios, grados, etc”.

Dos hombres protestando: uno con gorra azul y camiseta 'SALARIO DIGNO YA' sostiene un megáfono, el otro con gorra negra habla a un micrófono y sujeta un cartel
Dos hombres participan activamente en una manifestación de docentes universitarios en Caracas, exigiendo salarios dignos y mejores condiciones laborales.

Stephany advierte que el régimen chavista ejecuta “una política de crear nuevas instituciones, mientras en los hechos la capacidad de atender a la población estudiantil va disminuyendo”.

A juicio de la vocera de FAPUV, lo que realmente se debe incrementar es el presupuesto “para que las universidades puedan contratar nuevos profesores y garantizar la captación de talento”.

El docente de la Unearte cree que el chavismo utiliza los anuncios sobre creación de universidades como parte de su “propaganda política”.

No veo sostenible crear licenciaturas a largo plazo si no afianzas la base del sistema educativo en cuanto a infraestructura física, capacitación docente, espacios de investigación y fortalecimiento del poder adquisitivo de los profesores en este país”, concluye.

Temas Relacionados

VenezuelaUniversidadesSalariosProtesta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos reactivó el destacamento de seguridad de los Marines en su embajada de Venezuela

La ceremonia en Caracas contó con el comandante Eric M. Smith y el encargado de Negocios John Barrett. La representación diplomática indicó que se trata de “otro paso para fortalecer las relaciones” entre ambos países

Estados Unidos reactivó el destacamento de seguridad de los Marines en su embajada de Venezuela

Hallan muerto al músico venezolano Gus Ormo en una piscina de Florida: investigan "muerte sospechosa"

Las autoridades localizaron el cuerpo del cantante y pianista en su vivienda en Weston; el condado de Broward no confirmó arrestos ni la causa del fallecimiento

Hallan muerto al músico venezolano Gus Ormo en una piscina de Florida: investigan "muerte sospechosa"

La mesa de diálogo en Venezuela abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores

La presidenta de la comisión negociadora opositora, Dinorah Figuera, confirmó el debate y sostuvo que antes del cierre de 2026 estarán definidas “las bases para” ir “a un proceso electoral”

La mesa de diálogo en Venezuela abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores

Venezuela: una ONG pidió a la oposición que gestione la derogación de la Ley contra el Odio

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reclamó además la liberación de los 322 presos políticos que permanecen detenidos en el país

Venezuela: una ONG pidió a la oposición que gestione la derogación de la Ley contra el Odio

El hijo de Nicolás Maduro dice que solo el diálogo con Estados Unidos puede liberar a su padre

Maduro Guerra enfatizó que la antigua pareja presidencial de Venezuela “no está derrotada” y expresó su respaldo a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, triunvirato que hoy dirige el país

El hijo de Nicolás Maduro dice que solo el diálogo con Estados Unidos puede liberar a su padre
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asesinan a cantante de música urbana en Villa María del Triunfo: ‘Capricho Ferrari’ intentó escapar de sus atacantes

Asesinan a cantante de música urbana en Villa María del Triunfo: ‘Capricho Ferrari’ intentó escapar de sus atacantes

Última hora de la DANA Adam en Gandía, Oliva o Denia, en directo: ascienden a cuatro los muertos durante el temporal, tres de ellos en Valencia

Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia en La Granja VIP y sellan la propuesta con un beso

Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: confirman fechas de entrega de tarjetas para los nuevos registrados

Con videos denuncian violentos atracos en el concierto de Ryan Castro en el Pascual Guerrero en Cali: lanzaron gases lacrimógenos para robar a los asistentes

DEPORTES

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

Una reconocida pareja del mundo del tenis anunció su separación: “Es la verdad más dura que he tenido que afrontar”

Insólito: una jueza se negó a detener una pelea, le pidió al boxeador que siga y a los pocos segundos decretó su derrota por KO

ENTRETENIMIENTO

Chris Hemsworth confirmó que Extraction 3 se está filmando en Tailandia y mostró su entrenamiento para las escenas de combate

Chris Hemsworth confirmó que Extraction 3 se está filmando en Tailandia y mostró su entrenamiento para las escenas de combate

“Estoy más que destrozada”: Cindy Crawford se expresó en las redes tras la muerte de su hijo Presley Gerber

Keegan Power, el adolescente viral de los conciertos pop, volvió a brillar en el show de Zara Larsson en Adelaida

Michael Douglas contó cómo el cáncer cambió sus prioridades y recordó los momentos que marcaron su carrera

Bono explicó por qué U2 dejó de perseguir los grandes éxitos y los cambios en el proceso creativo del nuevo álbum “Carnaval de Luz”