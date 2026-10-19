México

Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: confirman fechas de entrega de tarjetas para los nuevos registrados

El gobierno federal confirma que los alumnos recién incorporados a los apoyos de preparatoria y universidad recibirán su plástico del banco oficial antes de concluir este año para disponer de sus beneficios

El Banco del Bienestar prepara la dispersión de tarjetas para los estudiantes recién incorporados. (Captura de pantalla)
El Banco del Bienestar prepara la dispersión de tarjetas para los estudiantes recién incorporados. (Captura de pantalla)
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El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirma que la entrega de tarjetas para los beneficiarios que se incorporaron en el último registro de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra se realizará en el bimestre noviembre-diciembre.

Durante los meses de noviembre y diciembre la administración de las becas se pondrá en contacto con los beneficiarios para continuar con el proceso de entrega.

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El anuncio ocurre este lunes 19 de octubre durante la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La entrega de tarjetas para los nuevos registrados de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra inicia en el bimestre noviembre-diciembre de 2026. Crédito: Gobierno de México
La entrega de tarjetas para los nuevos registrados de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra inicia en el bimestre noviembre-diciembre de 2026. Crédito: Gobierno de México

Los nuevos beneficiarios reciben su plástico en noviembre-diciembre

León explica que los estudiantes de educación media superior que completaron su registro en la convocatoria más reciente aún no cuentan con tarjeta del Banco del Bienestar.

El funcionario señala que la dispersión del plástico bancario para este grupo arranca durante el bimestre noviembre-diciembre, una vez que concluya el proceso de conformación del padrón.

La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)
El calendario de entrega aplica solo para quienes se inscribieron en la última convocatoria del ciclo 2026-2027. (Gobierno de México)

El coordinador precisa que este calendario corresponde exclusivamente a quienes se inscribieron en la última convocatoria abierta para el ciclo escolar 2026-2027.

Los beneficiarios que ya contaban con tarjeta de ciclos anteriores no forman parte de este anuncio y mantienen su calendario regular de depósitos.

La misma fecha aplica para Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra

León detalla que la entrega de tarjetas a los nuevos registrados de educación superior sigue el mismo calendario que la Beca Benito Juárez.

En este nivel educativo, el principal programa es Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas, con un apoyo de 5,800 pesos bimestrales por alumno.

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Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura, TSU o profesional asociado. Foto: Gobierno de México
Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura, TSU o profesional asociado. Foto: Gobierno de México

El segundo programa es la Beca Gertrudis Bocanegra, que inició operaciones en 2026 como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

Este esquema otorga 1,900 pesos como apoyo al transporte a estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario, y actualmente beneficia a 55,924 estudiantes con una inversión de 312.2 millones de pesos.

El pago no garantiza retroactividad de bimestres anteriores

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, en el caso de los nuevos beneficiarios, tanto de media superior como de educación superior, no se garantiza el pago retroactivo del apoyo correspondiente a los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

La dependencia señala que esto depende de los recursos disponibles en el ejercicio fiscal vigente.

Diez estudiantes mexicanos con uniforme escolar reciben tarjetas o sobres de dos mujeres adultas sonrientes, frente a una lona del programa Beca Benito Juárez.
El pago retroactivo de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre no está garantizado para nuevos beneficiarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jóvenes Escribiendo el Futuro registra actualmente 414,100 becarios, con una inversión de 12,294 millones de pesos, de acuerdo con datos presentados por la Coordinación Nacional.

La Beca Universal Benito Juárez, por su parte, alcanzará 4,200,000 beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión de 39,542 millones 581,500 pesos.

El bimestre septiembre-octubre ya se dispersa desde este lunes

Para los beneficiarios que ya tienen tarjeta activa, el depósito del bimestre septiembre-octubre de ambas becas arranca este mismo lunes 19 de octubre.

El orden de pago se organiza por la inicial del primer apellido.

Calendario de mesa en color azul y blanco mostrando octubre de 2026 sobre una mesa de madera con un bolígrafo y una maceta.
El depósito del bimestre septiembre-octubre de la Beca Benito Juárez arranca el lunes 19 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bimestre noviembre-diciembre coincide con la entrega de tarjetas nuevas

El calendario regular de estos programas contempla cinco pagos al año, con una pausa durante julio y agosto por el periodo vacacional.

Tras el bimestre septiembre-octubre que se dispersa esta semana, el siguiente depósito corresponde al bimestre noviembre-diciembre, tanto para media superior como para educación superior.

Este periodo coincide con la entrega de tarjetas a los beneficiarios del último registro en ambos niveles educativos, lo que permitiría que ambos procesos, dispersión del bimestre vigente y entrega de plástico a nuevos inscritos, avancen de forma simultánea entre noviembre y diciembre de 2026.

La entrega de tarjetas a nuevos registrados y el depósito del bimestre vigente coinciden en noviembre y diciembre.
La entrega de tarjetas a nuevos registrados y el depósito del bimestre vigente coinciden en noviembre y diciembre.

Los beneficiarios pueden confirmar el estatus de su registro y la activación de su tarjeta a través del Buscador de Estatus del portal oficial, con el ingreso de su CURP.

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar mantiene además la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, para consultas sobre el proceso de entrega.

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