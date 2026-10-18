Venezuela

Venezuela prevé inversiones de petróleo por casi USD 76.000 millones de dólares en los próximos cinco años

Delcy Rodríguez aseguró que los recursos previstos producirán beneficios directos para el país y destacó los 61 convenios petroleros y los 17 acuerdos suscritos con Estados Unidos

Una antorcha de gas arde en la refinería de Punta Cardón, Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)
Una antorcha de gas arde en la refinería de Punta Cardón, Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la industria petrolera del país recibirá casi USD 76.000 millones de inversiones durante los próximos cinco años, recursos que, según aseguró, se traducirán en “beneficios directos” para la nación.

Durante el cierre de la Conferencia de Energía 2026, Rodríguez se refirió a los 61 convenios suscritos y a los 17 acuerdos firmados con Estados Unidos. “Pensando en el futuro” y en “brindar esperanza a los venezolanos”, sostuvo la funcionaria, según recogió el diario venezolano El Nacional.

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La presidenta encargada defendió los contratos vinculados con la participación de los trabajadores dentro de la Ley de Hidrocarburos, que regula la exploración, explotación, refinación y transporte de petróleo y gas. En ese sentido, subrayó que esos acuerdos permitirán ganancias “tanto para los inversores como para el país”. Rodríguez señaló que su Gobierno estará “muy pendiente” del cumplimiento de la normativa, que definió como “beneficioso para todos”.

La funcionaria calculó que el sector podría generar 324.000 puestos de trabajo en 10 años, entre empleos directos, indirectos e inducidos. También mencionó el acuerdo binacional con Estados Unidos, que contempla 250 proyectos y una contratación de unos 200 trabajadores.

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La funcionaria sostuvo que la demanda laboral se extenderá a otras áreas vinculadas con la actividad energética. “Pero si nos vamos a todos los sectores que se van a activar (…) metalmecánica, transporte logístico, cimentación, hotelería, alquiler de equipo, se amplía la contratación de trabajadores", sostuvo.

Rodríguez anunció que el Gobierno mantendrá una mesa técnica junto con representantes de la industria, los inversionistas y las cámaras petroleras. El objetivo será garantizar puestos de trabajo y la participación de proveedores nacionales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

“Vamos a mantener una mesa técnica entre el Gobierno Nacional, la industria y los inversionistas con las cámaras petroleras para que nosotros sigamos garantizando empleo. También para que los proveedores nacionales tengan un espacio de participación importante como lo establece la ley”, expresó la presidenta encargada.

Además, afirmó que cada contrato exigirá la incorporación de mano de obra local. “Cada contrato va a exigir dónde está su proveedor nacional, cuántos trabajadores venezolanos y venezolanas”, precisó.

La presidenta encargada señaló que el Ejecutivo supervisará la aplicación de la normativa para proteger a los trabajadores. “Vamos a estar muy pendientes de hacer seguimiento a que el artículo 19 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se haga realidad, porque esa realidad es el beneficio de todos”, agregó.

En mayo, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó acuerdos energéticos con las compañías estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding. La presidenta encargada calificó entonces esos pactos como una “expresión extraordinaria” de negociación y sostuvo que abrirían una “nueva etapa en la industria de hidrocarburos” para “posicionarla en la fórmula energética internacional”.

Instalaciones en la refinería El Palito, perteneciente a la petrolera estatal venezolana PDVSA (REUTERS/Gaby Oraa/Foto de archivo)
Instalaciones en la refinería El Palito, perteneciente a la petrolera estatal venezolana PDVSA (REUTERS/Gaby Oraa/Foto de archivo)

Por su parte, la empresa estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) exportó 30.000 toneladas de fertilizantes a Estados Unidos a través de la compañía estadounidense XTS Commodities, filial de Xtellus Partners, informó el viernes pasado la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Fue excelente ver concretada la exportación de 30.000 toneladas métricas de fertilizantes de Pequiven a Estados Unidos a través de la empresa estadounidense XTS Commodities, filial de Xtellus Partners”, afirmó el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, en un mensaje difundido por la sede diplomática en X. El diplomático indicó que el cargamento aportará insumos para los agricultores de Estados Unidos. “Contribuirá al suministro de insumos claves para los agricultores norteamericanos”, señaló.

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas el 30 de marzo, después de siete años de ruptura. Tras el restablecimiento del vínculo, ambos países suscribieron convenios relacionados con petróleo, oro y minería. En agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permite a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

La administración Trump flexibilizó algunas sanciones vinculadas a las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, a la par que retiró las sanciones contra Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional.

(Con información de Europa Press)

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