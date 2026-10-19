Venezuela

La oposición venezolana presentó un “Gran Acuerdo Nacional” y ratificó a María Corina Machado como su líder política

“Estamos al comienzo de una nueva era”, afirmó la Premio Nobel de la Paz, quien participó de la reunión de la Plataforma Unitaria de forma virtual, ya que permanece exiliada en Panamá

Una mujer sostiene una fotografía de la líder opositora María Corina Machado y una bandera de su partido, Vente Venezuela, durante una manifestación en la que se exigen elecciones libres, en Valencia, Venezuela, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Carlos Hernandez
Una mujer sostiene una fotografía de la líder opositora María Corina Machado y una bandera de su partido, Vente Venezuela, durante una manifestación en la que se exigen elecciones libres, en Valencia, Venezuela, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Carlos Hernandez
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La Plataforma Unitaria, la coalición que agrupa a la mayoría de los partidos opositores de Venezuela, presentó este domingo en Caracas el Gran Acuerdo Nacional, un documento que reconoce a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, como su líder. El texto surge mientras otro sector de la oposición negocia con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez los términos de una transición democrática.

Los integrantes de la coalición acordaron “ratificar el mandato de cambio político expresado por los venezolanos a través de su voto, y reconocer y respaldar el liderazgo de María Corina Machado”. La dirigente, exiliada en Panamá, participó de forma virtual y describió la iniciativa como una de las más necesarias de esta etapa. “Estamos al comienzo de una nueva era”, afirmó.

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El acuerdo contiene catorce propuestas para la redemocratización del país y una hoja de ruta hacia elecciones generales. Exige la liberación total e incondicional de los presos políticos, el regreso de los exiliados, el fin de la represión y el levantamiento de las inhabilitaciones y de los procedimientos administrativos contra las organizaciones políticas. Plantea, además, estrategias de transición con actores nacionales e internacionales para abrir la negociación.

El texto reclama “elecciones libres, competitivas y verificables”, pero no indica una fecha. Esa omisión contrasta con la posición de Vente Venezuela, el partido de Machado, que exige comicios en 2027 y un calendario electoral. La formación pide también el retiro inmediato de la inhabilitación política que impidió a Machado ser candidata presidencial en 2024.

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La Plataforma Unitaria presentó en Caracas el Gran Acuerdo Nacional y ratificó el liderazgo de María Corina Machado.
La Plataforma Unitaria presentó en Caracas el Gran Acuerdo Nacional y ratificó el liderazgo de María Corina Machado.

La mesa de diálogo tiene origen en Washington. Dinorah Figuera, ex presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, que la oposición reivindica como la única legítima, volvió a Venezuela el 18 de junio tras ocho años de exilio, invitada por el Departamento de Estado. La primera ronda con el Gobierno comenzó el 6 de agosto. La segunda, iniciada en septiembre, tenía como eje la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La tercera se instaló el miércoles 14 de octubre en un hotel de Caracas.

Esa ronda arrancó pocas horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retirara las sanciones vigentes desde 2018 contra Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, hermano de la mandataria interina y jefe negociador del Gobierno. Machado no fue invitada a la mesa, aunque ha dicho que no la obstaculizará. Antes de que Figuera asumiera la jefatura de la delegación, había señalado que le correspondía a ella liderar cualquier negociación. La propuesta de negociar con el Gobierno de Rodríguez había partido de la propia Plataforma a fines de mayo, tras una reunión con Machado en Panamá.

El Gobierno interino existe desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas. El Tribunal Supremo ordenó a Rodríguez, vicepresidenta del chavismo, asumir la jefatura del Estado por noventa días prorrogables, y ella juró el cargo el 5 de enero. En septiembre prometió ante la Asamblea General de la ONU que “en Venezuela habrá elecciones”, sin precisar cuándo.

Machado salió del país en 2025 para recibir el Nobel y, según su partido, ha intentado regresar al menos siete veces sin éxito, porque las autoridades venezolanas se lo impiden. Washington niega que exista un veto y ha afirmado que ella tiene derecho a volver, pero muchos observadores sospechan que sí existe ese veto, dado que Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones su satisfacción con la gestión de Rodríguez. La dirigente, aun así, volvió a agradecer a Trump la captura de Maduro.

El TSJ es uno de los puntos más delicados de la agenda. El tribunal validó en 2024 la reelección de Maduro, un resultado que la oposición considera fraudulento. El viernes, Figuera declaró que trabaja para que las conversaciones desemboquen en un proceso electoral.

El acuerdo reordena a la oposición en torno a Machado, pero deja intacto el asunto central de la transición. Ni la Plataforma, ni la mesa de Caracas, ni el Gobierno interino han fijado una fecha para votar.

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