Venezuela

Llegó a Caracas el nuevo embajador de la Unión Europea en Venezuela

Gilles Bertrand, quien ejerció como jefe de misión europeo en Bogotá entre 2021 y 2025, asumirá el cargo en simultáneo con la designación de Raúl LiCausi como representante venezolano ante Bruselas

Hombre con gafas, traje y corbata frente a un fondo azul con dos estrellas amarillas de la bandera de la Unión Europea
Gilles Bertrand
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El diplomático francés Gilles Bertrand llegó este lunes a Caracas para asumir como nuevo embajador de la Unión Europea (UE) ante Venezuela, en una jornada que también marcó el nombramiento del venezolano Raúl LiCausi como embajador de Caracas ante Bruselas, en un movimiento que refleja el proceso de recomposición de las relaciones bilaterales entre el país sudamericano y el bloque europeo.

Bertrand fue recibido por Nelson Totesaut, director general para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores, y por el encargado de negocios de la UE en la capital venezolana, Pierre-Henri Helleputte.

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El diplomático llega tras haber ejercido como embajador de la UE ante Colombia entre 2021 y 2025, y en su primera comunicación desde suelo venezolano expresó: “Venezuela. Nuevo país, nuevos desafíos, ¡mismo entusiasmo!”, en un mensaje publicado en X. Sustituye en el cargo a la española María Antonia Calvo Puerta.

Captura de pantalla de una publicación en X con texto y una fotografía de pantallas de abordaje de un vuelo de LATAM con destino a Caracas
El mensaje de Gilles Bertrand en X

LiCausi pasa de viceministro a embajador ante la UE

En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a través de Telegram la designación de LiCausi, hasta ahora viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe.

El nuevo embajador ante la UE es egresado de la Escuela de Estudios Internacionales y posgraduado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y en su trayectoria se destaca su paso como presidente de PDV-Caribe S.A., filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

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Para cubrir su lugar en el Viceministerio del Caribe, Rodríguez designó a Carlos Amador Pérez, mientras que Eduardo Ramírez quedó al frente del Viceministerio para Asia y Oceanía.

Además, Radamés Gómez fue nombrado viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos y Andrea Gabriela Corao asumirá la presidencia de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta), organismo que depende del Ministerio de Exteriores y Comercio Internacional.

El director general para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, Nelson Totesaut (izq.), recibe al nuevo embajador de la Unión Europea en Venezuela, Gilles Bertrand (Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela/Europa Press)
El director general para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, Nelson Totesaut (izq.), recibe al nuevo embajador de la Unión Europea en Venezuela, Gilles Bertrand (Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela/Europa Press)

Los cambios apuntan a fortalecer la proyección internacional de Venezuela

Rodríguez sostuvo que los nombramientos en “áreas estratégicas” buscan “fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela” y agregó: “En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela”.

La mandataria encargada llegó al poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado. Desde entonces, su gestión se ha caracterizado por la recomposición de vínculos con la Casa Blanca y otras instituciones internacionales. El intercambio de embajadores con la UE, concretado este lunes, se inscribe en ese proceso.

El bloque europeo, por su parte, señaló que el objetivo de la nueva misión diplomática es “propiciar el entendimiento mutuo y profundizar la cooperación bilateral bajo un esquema de respeto a la soberanía”, según informó la Cancillería venezolana.

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