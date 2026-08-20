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Organizaciones sociales de Venezuela instaron a la mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición a acelerar la renovación del CNE y el TSJ

A través de un comunicado conjunto, catorce ONG solicitaron “resultados concretos” para antes de diciembre y señalaron que los avances podrían convertirse en un factor de “credibilidad y confianza” sobre las instituciones para la sociedad

Sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) (Europa Press)
Sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) (Europa Press)
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Catorce organizaciones no gubernamentales solicitaron el miércoles la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela antes de diciembre, en el marco del diálogo entre el Gobierno chavista y la oposición respaldada por Estados Unidos. El comunicado conjunto subraya que la conformación de una nueva directiva del CNE y de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serían “resultados concretos” del proceso de negociación y podrían realizarse en los próximos meses.

Las organizaciones sostuvieron en un comunicado conjunto que “no existen razones transparentes, técnicas ni legales que justifiquen su dilación” hasta el último mes del año y argumentaron que los procedimientos actuales permiten completar la renovación del órgano electoral en un plazo cercano a dos meses. “Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible”, propusieron.

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El comunicado advierte que postergar la renovación del CNE “puede profundizar la percepción de incertidumbre y de continuidad de la excepcionalidad institucional”, mientras que avanzar en la agenda electoral y judicial “puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza”.

Las organizaciones afirman que la conformación de nuevas instituciones con personas idóneas y mediante mecanismos transparentes “constituiría una señal concreta de que el diálogo puede generar cambios y abrir una ruta hacia la reinstitucionalización democrática de Venezuela”. Además, permitirían “comenzar a recuperar un activo que no puede subestimarse: la confianza de la ciudadanía”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la ex diputada de la oposición, Dinorah Figuera, asisten a la sesión inaugural del diálogo nacional en Caracas, Venezuela, el 6 de agosto de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la ex diputada de la oposición, Dinorah Figuera, asisten a la sesión inaugural del diálogo nacional en Caracas, Venezuela, el 6 de agosto de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El texto destacó que, tras años de promesas incumplidas e incertidumbre por parte del régimen del ex dictador Nicolás Maduro, “esa confianza no puede descansar únicamente en declaraciones de voluntad. Necesita hechos, plazos próximos y compromisos que la población pueda verificar”. Para las ONG, unas elecciones parlamentarias y presidenciales “libres, competitivas y verificables son una vía pacífica e institucional para resolver la disputa por el poder y recuperar la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro”.

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La semana anterior, el chavismo y un sector de la oposición encabezado por la ex diputada Dinorah Figuera concluyeron el primer ciclo de diálogo con acuerdos, entre ellos la renovación integral del TSJ. Las ONG consideran que la mesa de negociación “necesita producir resultados tempranos, creíbles y genuinos para la población venezolana” y remarcan que el tema electoral “ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas”.

En el primer ciclo de negociación, sin la participación de los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, también se acordó la recuperación del oro depositado en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del reciente doble terremoto.

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado (EFE/Bienvenido Velasco/Archivo)
La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado (EFE/Bienvenido Velasco/Archivo)

La actual directiva del CNE, presidida por Elvis Amoroso, proclamó ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024 sin difundir los resultados detallados que exigía su propio cronograma. La oposición liderada por Machado denunció fraude y reclamó la victoria de su candidato, González Urrutia, basándose en más del 80% de las actas recolectadas por sus grupos de defensa del voto.

El pronunciamiento opositor, que manifestó deseos de “resultados concretos”, fue suscrito por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual (CAIPI), CECAVID, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Laboratorio de Paz, Movimientos Unidos por el Agua y los DDHH, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Red Electoral Ciudadana, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa y Voto Joven.

(Con información de EFE)

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