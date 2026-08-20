Excarcelaron a tres militares acusados de “traición a la patria” en Venezuela

Manifestantes exigen la liberación de militares presos políticos (Archivo)

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Tres militares venezolanos acusados en 2024 de “traición a la patria” y vinculados a un supuesto plan para asesinar al entonces dictador del país sudamericano Nicolás Maduro, fueron excarcelados este miércoles, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Los tres —dos hombres y una mujer— se encontraban recluidos por razones políticas en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda (norte), cerca de Caracas, señaló la ONG.

“Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse”, expresó la organización no gubernamental.

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Se trata de Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica De Montesinos, quienes fueron degradados en enero de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto con otros 30 militares vinculados también a supuestas “acciones criminales y terroristas” contra el Gobierno y el ahora depuesto ex dictador, hoy detenido en Estados Unidos.

Los tres salen de prisión luego de que el pasado viernes el Gobierno informara de 131 excarcelaciones, en medio de un proceso de negociación promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición que culminó su primer ciclo hace una semana.

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Los manifestantes colocan fotografías de los detenidos junto a banderas venezolanas y una pancarta en la que se lee: "Liberen a todos los presos políticos" (REUTERS/Luisa González/Archivo)

La PUD contabilizó 105 excarcelaciones hasta el miércoles

Por su parte, la mayor coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizaba hasta el mediodía hora local de este miércoles 105 excarcelaciones, por lo que exigió “procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”.

A su juicio, “solo se necesita voluntad política” y “nada justifica que aún permanezcan más de 460 inocentes tras las rejas”, según su propio conteo.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, había confirmado 81 excarcelados desde el pasado viernes hasta las 17:15 hora local del lunes (21:15 GMT), aunque advirtió que siguen verificando liberaciones.

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El director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, dijo a la agencia de noticias EFE que “lo más prudente” es esperar a que las personas excarceladas acudan a los tribunales para conocer bajo qué medidas fueron liberadas.

Dirigentes y activistas, organizaciones de oposición y de derechos humanos han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 300 según Foro Penal.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.