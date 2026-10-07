México

SEP suspende clases jueves y viernes en Puebla por lluvias intensas: lista de municipios afectados

La medida busca reducir la movilidad de estudiantes, docentes y trabajadores que transitan por zonas susceptibles a deslaves o desbordamientos

Un cartel pegado en una puerta de vidrio indica 'CLASES SUSPENDIDAS POR LLUVIA' frente a niños con paraguas en un patio mojado.
Un cartel pegado en la ventana de un colegio informa la suspensión de las actividades escolares a causa de las precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las clases presenciales para 173 municipios de Puebla los días jueves 8 y viernes 9 de octubre ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes que podrían poner en riesgo a la comunidad escolar.

La medida busca reducir la movilidad de estudiantes, docentes y trabajadores en comunidades serranas y zonas susceptibles a deslaves, desbordamientos o interrupciones en caminos. Protección Civil estatal mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y sus posibles efectos.

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La suspensión aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles, desde educación inicial hasta superior, en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y Mixteca.

El servicio educativo continuará a distancia mediante libros de texto, cuadernillos, tareas y otros recursos, de acuerdo con cada nivel.

Si las condiciones meteorológicas se mantienen, las clases presenciales se reanudarán el lunes 12 de octubre. La SEP pidió a madres, padres de familia y tutores mantenerse atentos a los canales oficiales, pues podría emitir nuevas disposiciones si cambia el pronóstico.

Una pancarta con el texto CLASES SUSPENDIDAS POR FUERTES LLUVIAS está colgada de un portón metálico bajo la lluvia frente a un edificio.
Una pancarta colocada en el portón de una escuela anuncia la suspensión de las actividades debido a las precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del miércoles 7 al sábado 10 de octubre, podrían presentarse lluvias fuertes y muy fuertes en las sierras Norte, Nororiental y Negra, además del Valle Serdán y la Mixteca, según el análisis de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

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De acuerdo con las previsiones meteorológicas se prevén lluvias con acumulados estimados de entre 30 y hasta 100 mm además de actividad eléctrica, rachas de viento de hasta 45 km/h y probable caída de granizo.

Por esta razón, Protección Civil de Puebla exhortó a la población a no cruzar ríos ni barrancas, asegurar techos y objetos que el viento pueda arrastrar, y reportar cualquier emergencia al 9-1-1 ante el temporal previsto para los próximos días.

Por instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen comunicación para informar sobre las condiciones meteorológicas y atender a la población si fuera necesario.

También sostienen un monitoreo permanente y se mantienen preparados para responder de inmediato ante emergencias derivadas de las lluvias.

Ante este tipo de eventos se recomienda tener siempre lista y a la mano una mochila de emergencias.

Mochila naranja bajo lluvia intensa con relámpagos. Artículos: documentos, linterna, pilas, radio, botellas de agua, alimentos, botiquín de primeros auxilios.
La infografía ilustra los artículos esenciales para una mochila de emergencia, recomendada por Protección Civil ante lluvias intensas, inundaciones y deslaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los municipios en Puebla con suspensión de clases el 8 y 9 de octubre

Sierra Norte

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Negra

Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Valle Serdán

Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlalnepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Sierra Nororiental

Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Mixteca

Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

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