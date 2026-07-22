Venezuela convocó a la realización de pruebas de ADN para identificar a las víctimas del terremoto en La Guaira

Venezuela convocó a la realización de pruebas de ADN para identificar a las víctimas del terremoto (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Casi un mes después del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio, el gobierno activó este martes dos frentes de respuesta ante la magnitud de la tragedia: la convocatoria a pruebas de ADN para identificar a los fallecidos aún sin nombre, y un operativo de fumigación y saneamiento ambiental en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Ministerio del Interior emitieron un comunicado conjunto en el que convocan a los familiares que tengan indicios de que sus seres queridos se encuentran en las morgues de La Guaira o en las de Bello Monte, Caracas. El objetivo declarado es, según el texto oficial, “lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias”.

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Las muestras deben ser aportadas por familiares directos consanguíneos, de forma voluntaria, en la sede del Senamecf en Bello Monte, de lunes a sábado entre las 8:30 y las 18:00 hora local.

Personal forense traslada un cuerpo a una morgue improvisada mientras la gente busca a sus seres queridos bajo los escombros tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La medida llega cuando el balance oficial acumula 5.346 fallecidos, cifra difundida este martes por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tras la suma de 68 nuevos decesos. El número de heridos se mantiene en 16.740 y se contabilizan 17.907 personas sin vivienda, además de 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Las autoridades venezolanas no han divulgado cifras de desaparecidos, pero la plataforma ciudadana “Desaparecidos Terremoto Venezuela” registra 29.500 personas con las que no se ha podido establecer contacto. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) señaló en junio que ese número podría llegar a 50.000.

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A ese escenario se suma la alerta sanitaria. El Ministerio de Salud anunció un despliegue de fumigación, rociamiento, desinfección y desratización en varias parroquias, con mayor énfasis en Caraballeda, La Guaira y Macuto. El operativo busca frenar la proliferación de mosquitos y otros agentes vectores, según precisó la cartera en un comunicado recogido por EFE.

La gente descansa mientras busca los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Cuadrillas especializadas de fumigadores e inspectores de salud procedentes de La Guaira, el Distrito Capital, Aragua y Miranda trabajan de forma simultánea en los sectores afectados.

Nelare Bermúdez, autoridad única de salud del estado La Guaira, informó que hasta la fecha el equipo ha atendido a más de 16.000 personas en comunidades, hospitales de campaña y en los 28 campamentos transitorios activos en la entidad, donde conviven 12.123 personas según el último balance oficial.

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El mismo martes, el Ministerio de Salud reportó el fallecimiento de tres personas por hantavirus en el noreste del país y de otras dos en el estado Barinas, con diagnóstico aún pendiente de confirmación.

Víctimas sin identificar del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 han sido enterradas en fosas abiertas en un cementerio municipal de La Guaira, según testimoniaron a EFE varios testigos a comienzos de este mes.