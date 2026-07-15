La Asamblea Nacional de Venezuela sesionó en un centro de exposiciones tras los daños que sufrió el Parlamento por los terremotos

El Parlamento de Venezuela sesionó en un centro de exposiciones en Caracas por los terremotos (@delcyrodriguezv)

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela trasladó su sesión ordinaria a un centro de exposiciones en Caracas después de que el Palacio Federal Legislativo sufriera daños estructurales por el doble terremoto registrado semanas atrás, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El funcionario explicó al inicio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que la cúpula del edificio, recientemente restaurada, resultó afectada durante los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte del país.

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Rodríguez precisó que la cúpula del Parlamento en el centro de Caracas experimentó “daños importantes” y que actualmente se ejecutan las reparaciones necesarias. “La sede del Palacio Federal Legislativo sufrió algunos daños, incluyendo la cúpula (...) que acababa de ser restaurada por parte de la administración de la junta directiva de la Asamblea Nacional”, afirmó el presidente del Legislativo.

El diputado señaló que, por ahora, no existen “suficientes condiciones de seguridad” para que los parlamentarios trabajen en la sede tradicional, motivo por el cual las sesiones se trasladaron temporalmente a una sala de convenciones ubicada en La Carlota, en el este de la ciudad.

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El doble terremoto del 24 de junio impactó a siete estados del norte de Venezuela, con consecuencias graves especialmente en La Guaira, declarada zona de desastre tras los acontecimientos. Las autoridades informaron de 4.734 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda como resultado de los movimientos telúricos.

La Asamblea Nacional de Venezuela sesionó en un centro de exposiciones en Caracas por los terremotos (@delcyrodriguezv)

El mismo martes, los integrantes del Parlamento aprobaron, en primer debate, un proyecto de reforma legal que busca acelerar la construcción de unas 25.000 viviendas tras el doble terremoto del 24 de junio, según estimaciones del Gobierno chavista. El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó durante la sesión transmitida por Venezolana de Televisión que la iniciativa apunta a promover edificaciones con un enfoque adaptado “a los nuevos tiempos”.

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Infante detalló que la reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria busca ofrecer mejores condiciones para el sector privado, al asegurar seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para avanzar en un “proceso agresivo” de construcción habitacional. El legislador señaló que el proyecto, que aún debe superar un segundo debate para su aprobación definitiva, plantea la eliminación del esquema de precio rígido que impedía absorber variaciones en los costos de materiales e insumos, lo que permitirá a las partes pactar mecanismos de estabilización de deudas conforme al mercado.

La modificación legal también aborda el límite máximo de 24 meses para culminar las obras, considerado restrictivo por el sector, y prevé incentivos para que la banca pública y privada otorgue créditos para proyectos inmobiliarios, eliminando riesgos regulatorios “desproporcionados”.

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Los legisladores sesionaron en un centro de exposiciones en Caracas por los daños en el recinto parlamentario (@delcyrodriguezv)

Durante la discusión parlamentaria, la diputada opositora Alejandra Rodríguez valoró la reforma como una oportunidad para actualizar el marco legal, señalando que debe buscarse un equilibrio entre el derecho a la vivienda, la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el estímulo a la inversión responsable. Rodríguez subrayó la importancia de que, durante la consulta pública, sean considerados los aportes de propietarios, arrendatarios, cámaras inmobiliarias y gremios de la construcción.

“Un marco legal sólido solo puede construirse a partir del diálogo y la participación amplia de manera que las distintas visiones y experiencias queden reflejadas en ese documento definitivo”, afirmó Rodríguez.

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Cabe recordar que el sábado pasado el titular del Parlamento estimó en 25.000 las viviendas necesarias para asistir a los damnificados por los terremotos. Además, anunció el inicio de un censo biométrico en los campamentos transitorios de Caracas y los estados Miranda y La Guaira con el objetivo de precisar cuántas viviendas serán requeridas.

(Con información de EFE)