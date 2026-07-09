Estados Unidos destinó más de USD 380 millones en ayuda humanitaria a Venezuela de forma “confiable y rápida”

El Mayor General de la Infantería de Marina de EE.UU. Kevin J. Jarrard se reunió hoy con el Jefe de Defensa venezolano Gen. Gustavo González López y otros líderes de alto nivel para realizar una evaluación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y coordinar los esfuerzos de ayuda en Venezuela (@SOUTHCOM)

Estados Unidos destinó más de USD 386 millones en ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela, según informó el Departamento de Estado. La asistencia se dirigió a quienes resultaron damnificados por los sismos ocurridos hace dos semanas en ese país sudamericano.

La ayuda canalizada incluye atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección y apoyo logístico, gestionada a través de entidades como la Cruz Roja, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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De acuerdo con el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump gestionó la entrega de más de 400 toneladas métricas de suministros de emergencia, entre los que se distribuyeron kits de refugio, higiene, lonas, cubos y equipos de cocina, lo que permitió alcanzar a cerca de 70.000 personas afectadas.

Como parte de la operación, Washington anunció la implementación de un puente aéreo humanitario entre Estados Unidos y Venezuela, coordinado por el Departamento de Estado junto a la organización Airlink y la empresa Amazon. Según la información oficial, este mecanismo permitirá el traslado semanal de suministros desde Miami hasta Maiquetía, sin costo para las organizaciones humanitarias.

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Asi trabajan los Marines estadounidenses entre los escombros de La Guaira (SOUTHCOM vía X)

La respuesta estadounidense incluyó, además, el despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano. En total, más de 2.400 efectivos de 60 equipos internacionales de 29 países y cerca de 200 perros especializados participaron hasta el momento en las labores tras los seísmos. Los equipos estadounidenses enviados desde Virginia, California y Florida regresaron a sus bases tras completar su misión, aunque el Departamento de Estado confirmó que aún mantiene personal en terreno para asegurar la continuidad de la entrega de asistencia.

El balance oficial cifra en 3.685 los fallecidos y 16.740 los heridos a consecuencia de los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, que golpearon Venezuela el 24 de junio.

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El Gobierno de Estados Unidos calificó la entrega de ayuda a Venezuela como “confiable y rápida”. El encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, declaró en comunicación con el comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis Donovan, que “estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que ha estado llegando con más de 310 millones de dólares gastados hasta la fecha”.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, habla en una rueda de prensa este 30 de abril de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Barrett abordó versiones difundidas en redes sociales que atribuyen al Ejército venezolano y al Gobierno de Rodríguez obstáculos en la distribución de asistencia humanitaria.

El mismo miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que los países que donaron ayuda humanitaria tras los terremotos del 24 de junio pueden rastrear el destino de sus aportes mediante una plataforma tecnológica desarrollada para la distribución de suministros a los damnificados. Durante una visita a un centro de acopio que concentra 2.000 toneladas de ayuda de 28 países, precisó que la información sobre la entrega y uso de la asistencia internacional queda registrada en este sistema. “Cada país va a poder saber en qué se está usando su ayuda”, sostuvo.

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Según la funcionaria, Protección Civil participa en la organización y reparto de la ayuda en los campamentos, a fin de atender a la población afectada. “Venezuela no se cansa de agradecer a los países, a los Gobiernos del mundo, que han brindado una mano de solidaridad en momentos de mucho dolor y sufrimiento para nuestro pueblo”, subrayó Rodríguez.

(Con información de EFE)