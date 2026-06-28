Venezuela

Una brigada de Estados Unidos en Venezuela realizó un impactante rescate de una madre y su bebé de 9 meses de los escombros

“Contra probabilidades imposibles, la esperanza perdura”, sostuvo el Departamento de Estado estadounidense. La cartera publicó las impactantes imágenes del milagro que ocurrió el sábado por la tarde

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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que miembros de la brigada USA-01, junto a bomberos locales, rescataron a una madre y su bebé de nueve meses de entre los escombros de una estructura derrumbada. Ambos fueron encontrados con vida y con heridas leves, y fueron puestos a salvo entre los aplausos de sus vecinos.

Contra probabilidades imposibles, la esperanza perdura. Cada vida salvada es una victoria”, sostuvo la cartera por medio X, red social donde publicó las imágenes del rescate a la mujer afectada por el derrumbe de una estructura el pasado miércoles durante los terremotos que azotaron al país.

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La cuenta oficial de la Casa Blanca en la misma plataforma aseguró que EEUU se encuentra “en su mejor momento” aplicando la asistencia en Venezuela y sumó: “Gracias a los equipos estadounidenses de búsqueda y rescate que brindan asistencia en Venezuela”.

En la parroquia Carabelleda, la residente Ninoska Martínez relató a la agencia EFE que, mientras equipos de seguridad removían los restos de un edificio colapsado, un perro pequeño emergió con vida y, minutos después, se escuchó el grito de “ayuda” de una persona, lo que motivó la intervención inmediata de los rescatistas.

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El sábado, el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) localizó entre los escombros a una persona mayor y sus dos nietos tras los terremotos que devastaron Venezuela, según el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presentes en Venezuela rescataron con vida a un segundo superviviente en la misma zona donde previamente habían salvado a otra persona que permaneció cerca de 72 horas atrapada bajo los restos de un edificio destruido por los sismos.

En las primeras horas del sábado, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ordenó el despliegue de un contingente especial para apoyar las labores de rescate y asistencia humanitaria en Venezuela, a solicitud del gobierno venezolano

La intervención estadounidense contempló el envío de recursos logísticos, equipos de rescate, aeronaves y personal especializado. El operativo incluyó la llegada de una unidad de Respuesta de Contingencia de la Fuerza Aérea, transportada en cinco aviones C-17 Globemaster, con el objetivo de colaborar en la evaluación y rehabilitación de aeropuertos, así como en la gestión de operaciones aéreas en las regiones devastadas.

Este refuerzo se suma a un equipo estadounidense de evaluación de pistas aéreas que ya se encuentra en territorio venezolano, trabajando en coordinación con autoridades locales y otras agencias internacionales para optimizar la logística de ayuda y el acceso a las zonas de mayor emergencia.

Un avión militar de transporte C-17 Globemaster III en una pista. Varias personas uniformadas, algunos perros, maletas y cajas se observan en la escena
El Comando Sur de Estados Unidos sumó apoyo técnico para evaluar y rehabilitar aeropuertos y gestionar operaciones aéreas en regiones devastadas (X)

El titular del Parlamente venezolano, Jorge Rodríguez, informó sobre las acciones desplegadas en respuesta a la emergencia: se distribuyeron 7,2 toneladas de alimentos, se entregaron 16.145 bolsas de comida y se repartieron 220.434 comidas calientes en las zonas afectadas.

Según el balance oficial, más de 5.000 personas recibieron asistencia en centros hospitalarios, se realizaron 700 atenciones en áreas de triaje y se efectuaron más de 12.000 consultas médicas directas en los sectores más perjudicados.

En el ámbito logístico, 73.736 familias fueron atendidas con la distribución y aseguramiento del suministro alimentario, incluyendo la entrega directa de alimentos en La Guaira. Rodríguez agradeció las muestras de solidaridad recibidas: “Esta emergencia demuestra una vez más el talante y la histórica capacidad de resistencia de los venezolanos ante las dificultades”.

Las autoridades venezolanas también anunciaron la reanudación del servicio del Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y el Ferro Valles del Tuy. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, precisó que, tras un diagnóstico nacional de la infraestructura, se autorizó la reactivación del transporte subterráneo en las principales ciudades del país.

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