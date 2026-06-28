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María Corina Machado dijo que pronto regresará a Venezuela tras los terremotos: “Es mi deber acompañar a mi pueblo”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz afirmó que “la prioridad absoluta es salvar vidas y ayudar a quienes han sido perjudicados” por los devastadores sismos que hasta el momento dejaron más de 1400 muertos

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María Corina Machado anunció que pronto regresará a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que regresará “muy pronto” a Venezuela para acompañar a la población después de los devastadores terremotos que sacudieron al país. Machado expresó que su presencia busca brindar apoyo y consuelo a quienes resultaron afectados, además de coordinar esfuerzos para salvar vidas en medio de la emergencia.

“Es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar y hacer duelo juntos, pero también para darnos fuerza en este momento tan difícil”, declaró durante una entrevista a Fox News. Añadió que su prioridad inmediata se centra en las tareas de rescate y la asistencia directa a los damnificados.

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La Premio Nobel de la Paz subrayó que la situación requiere unidad y fortaleza: “Rezamos para que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante, para cumplir con nuestro deber ahora. La prioridad absoluta es salvar vidas y, ciertamente, consolar y ayudar a quienes han sido perjudicados”.

La líder opositora no precisó la fecha exacta de su regreso, pero aseguró que se reunirá con los ciudadanos afectados en el territorio nacional: “Muy pronto estaré de vuelta en Venezuela junto al pueblo”.

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Los equipos de rescate y los voluntarios descansan entre los escombros de los edificios derrumbados en Caraballeda, en el estado La Guaira (MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS)
Los equipos de rescate y los voluntarios descansan entre los escombros de los edificios derrumbados en Caraballeda, en el estado La Guaira (MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS)

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los aliados más cercanos a Machado, compartió en sus redes sociales un fragmento de la entrevista, y aseveró: “María Corina Machado regresará a Venezuela a acompañar a las familias afectadas”.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos se elevó a 1.450 personas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que afectaron la zona norte del país.

“En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Más de 1400 personas murieron por los devastadores terremotos en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Más de 1400 personas murieron por los devastadores terremotos en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El legislador indicó que hay 3.150 personas heridas, pese a que el sábado reportó un total de 3.238 heridos, sin que ofreciera detalles sobre la razón de esta reducción en el registro. Además, dijo que 12.721 familias están damnificadas.

Rodríguez sostuvo que hay 774 edificios afectados o colapsados: 189 con daños totales y 585 de manera parcial. Además, 38 hospitales también sufrieron daños, además de 44 centros comerciales y 1.645 estructuras “de otra índole”.

Igualmente, explicó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas.

También dijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

Un hombre es rescatado tras cuatro días atrapado entre los escombros (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Un hombre es rescatado tras cuatro días atrapado entre los escombros (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Sobre los voluntarios, Rodríguez apuntó que se registraron 7.876 personas en el Poliedro de Caracas, lo que, a su juicio, permitió ordenar el trabajo de rescate y remoción de escombros en La Guaira.

El diputado anunció la activación de una línea telefónica para apoyar a todos los ciudadanos que estén presentando cuadros de ansiedad, tristeza o estrés postraumático, producto del terremoto, así como una página web para que los familiares puedan registrar a sus parientes desaparecidos, sin ofrecer una cifra de cuántas personas están en esa situación.

En redes sociales son constantes las publicaciones de fotografías y datos de personas que no han sido localizadas tras el terremoto, la mayoría de ellas vistas por última vez en La Guaira.

Este domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el esfuerzo y la solidaridad de los rescatistas internacionales tras un encuentro con un grupo de estos trabajadores, según informó Prensa Presidencial.

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